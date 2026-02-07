Slušaj vest

Kristina Spalević i Kristijan Golubović danas imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, njihovom mlađem sinu je rođendan a Kristina je pripremila prigodnu čestitku u vidu snimka odnosno retrospektive njegovog odrastanja te mu javno čestitala.

Kristina Spalević napisala je emotivnu poruku sinu koji danas slavi 2. rođendan.

- Kiril… Sve je posebno u vezi sa tobom, sine moj! Ti si baš Božiji dar, nismo te očekivali, a ulepšao si nam život nestvarno. Nek te prati sreća zauvek, volimo te - napisala je ona u opisu videa.

Isti video podelio je i Kristijan, a ispod njihovih objava nizale su se najlepše želje za dečaka sa željom da im se porodica proširi.

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala.

