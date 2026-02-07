Slušaj vest

Kristina Spalević i Kristijan Golubović danas imaju veliki razlog za slavlje.

Naime, njihovom mlađem sinu je rođendan a Kristina je pripremila prigodnu čestitku u vidu snimka odnosno retrospektive njegovog odrastanja te mu javno čestitala.

Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

Kristina Spalević napisala je emotivnu poruku sinu koji danas slavi 2. rođendan.

- Kiril… Sve je posebno u vezi sa tobom, sine moj! Ti si baš Božiji dar, nismo te očekivali, a ulepšao si nam život nestvarno. Nek te prati sreća zauvek, volimo te - napisala je ona u opisu videa.

Isti video podelio je i Kristijan, a ispod njihovih objava nizale su se najlepše želje za dečaka sa željom da im se porodica proširi.

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala.

Ne propustiteStarsPRVO STANIJINO OGLAŠAVANJE NAKON ŠTO JE KRISTIJAN REKAO DA SU BILI INTIMNI! Spomenuo i tabletu za dan posle, a ona poručuje: Primorana sam da...
kristijan-golubovic-stanija-dobrojevic.jpg
StarsSLOBINA JEJA NE KRIJE SIMPATIJE PREMA POZNATOM MUŠKARCU IZ SRBIJE: Ovakvih nema ni u Holivudu (FOTO)
Sloba Radanović Jelena Radanović
StarsOVDE SU STANIJA I KRISTIJAN IMALI ODNOSE?! Jedan njegova reč je bila ŠIFRA, sve se dešavalo pred kamerama
4.jpg
Stars"IŠLI SMO DO KRAJA 5-6 PUTA, TRAŽILA JE TABLETU ZA DAN POSLE" Kristijan nakon toliko godina izneo šok tvrdnje o intimnim odnosima sa Stanijom: Htela je da mi...
untitled2.jpg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

Stars EP584 07.02.2026. Izvor: Kurir TV