Pevačica Milica Todorović se nakon porođaja našla u velikom skandalu, o kom javnost i dalje neprestano priča.

Neke njene kolege već su se oglasile povodom ovoga, a mišljenja su podeljena.

Dok neki kude Todorovićevu zbog odnosa sa oženjenim muškarcem, drugi su joj pružili razumevanje i podršku.

Jedna od njih bila je i Marija Šerifović, koja je izrekla svoje mišljenje na svom Instagram profilu.

- Postoje trenuci u kojima nije najvažnije šta se desilo, već kada se o tome govori. A ovo je pogrešan trenutak. Govorimo o ženi koja je pre nekoliko dana rodila život, u telu koje još uvek boli i u duši koja je otvorena više nego ikada.U takvim danima, jedino što ima smisla jeste tišina i ljubav. Nijedna priča nije cela dok se ne sagleda iz svih uglova, a nijedan sud nije čist ako je donet iz udobnosti tuđeg života. Javnost nema pravo na sve, a radoznalost nije isto što i istina - poručila je Marija na svom Instagramu.

Njen potez očigledno je značio Milici, te je pevačica objavila njenu objavu na svom profilu. Iako nije ništa napisala, jasno je kao dan da je duboko zahvalna Šerifovićevoj na pozitivnim rečima.

Otvoreno pismo Milice Todorović

Podsetimo, Milica se nedavno obratila čitavoj javnosti putem otvorenog pisma koje mi prenosimo u celosti.

"Dragi moji, Naše dete ima tri dana. A ja sva tri dana prolazim kao kroz pravi pakao. Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir. Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dete. Meni ti trenuci nisu dati.

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smela da doživi u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posledice po moje zdravlje sa kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Nastavak otvorenog pisma

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka.

Moja stvarnost danas nisu ni price ni nagadjanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete. U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja.

Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali biram da verujem da vreme uvek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu onu koju ću ispričati kada budem spremna.

U ovom trenutku, moj jedini fokus je dete i oporavak. Sve ostalo sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir.

Hvala svima koji su pokazali razumevanje, toplinu i ljudskost."

"Iznenadila me je"

Pevač Dejan Ćirković Ćira stigao je sinoć na proslavu 62. rođendana Žike Jakšića.

Ćira je bio vidno raspoložen, te je na kratko porazgovarao sa okupljenim medijima.

Naime, Ćira je rekao šta je poželeo Žiki za rođendan, a onda otkrio da se čuo sa Milicom Todorović koja je pre tri dana rodila sina, kom je dala ime Bogdan.

- Poželio sam mu zdravlje, da živi mnogo godina. Suzana je super, sutra idem kod nje. Dokumentarac će biti 28. februara ili možda sutradan za godišnjicu.

- Milici Todorović sam čestitao prekjuče i vratila mi je poruku, baš me je iznenadila, ja je puno volim, i želim joj da joj je Bogdan živ i zdrav, mi smo zemljaci, cenimo se. napisala je: "Volimo te Ćirko, ljubimo te" - rekao je Ćira, ali o ocu Miličinog deteta o kom bruji javnost, ostao je susdržan.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: