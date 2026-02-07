Slušaj vest

Rat između Maje Marinković i Slađe Lazić, poznatije kao Slađa Poršelina, dostigao je vrhunac. Nakon što je Maja tokom prethodne noći iznela niz brutalnih komentara na račun svoje bivše cimerke, Slađa nije ostala dužna i žestoko je uzvratila udarac, ne birajući reči.

Slađa Poršelina se oglasila i direktno odgovorila na prozivke, aludirajući na to da je Maja Marinković ljubomorna na nju zbog uspeha kod muškaraca, ali i zbog Asmina Durdžića.

Poršelina je u svom odgovoru bila nemilosrdna, prozivajući Marinkovićevu za higijenu i ponašanje nakon intimnih odnosa.

- Sutlijašice tišina! Zna se ko je zaraza i ko se ne kupa posle intimnih odnosa, nisam ti ja kriva sto sam bolja u krevetu, a ti gora - izjavila je Slađa bez dlake na jeziku.

"Maja je izgorela zbog Asmina"

Osim uvreda na lični račun, Slađa se osvrnula i na pevačicu Jovanu Cvijanović, ističući da je ona konačno "progledala" kada je Maja u pitanju. Kao glavni razlog Majinog besa, Slađa navodi ljubomoru.

- A Jovani konačno pao povez sa očiju. Maja je izgorela zbog Asmina jer ona je ljubomorna na sve žene ovog sveta, zla i pakosna i samo da je prva ali davno sam te sa trona zbacila - poručila je Poršelina za "Pink".

