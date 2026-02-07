"MAJA SE NE KUPA POSLE INTIMNIH ODNOSA, ZARAZA..." Oglasila se starletina bivša prijateljica i iznela sav prljav veš o Marinkovićki: Šok tvrdnje...
Rat između Maje Marinković i Slađe Lazić, poznatije kao Slađa Poršelina, dostigao je vrhunac. Nakon što je Maja tokom prethodne noći iznela niz brutalnih komentara na račun svoje bivše cimerke, Slađa nije ostala dužna i žestoko je uzvratila udarac, ne birajući reči.
Slađa Poršelina se oglasila i direktno odgovorila na prozivke, aludirajući na to da je Maja Marinković ljubomorna na nju zbog uspeha kod muškaraca, ali i zbog Asmina Durdžića.
Poršelina je u svom odgovoru bila nemilosrdna, prozivajući Marinkovićevu za higijenu i ponašanje nakon intimnih odnosa.
- Sutlijašice tišina! Zna se ko je zaraza i ko se ne kupa posle intimnih odnosa, nisam ti ja kriva sto sam bolja u krevetu, a ti gora - izjavila je Slađa bez dlake na jeziku.
"Maja je izgorela zbog Asmina"
Osim uvreda na lični račun, Slađa se osvrnula i na pevačicu Jovanu Cvijanović, ističući da je ona konačno "progledala" kada je Maja u pitanju. Kao glavni razlog Majinog besa, Slađa navodi ljubomoru.
- A Jovani konačno pao povez sa očiju. Maja je izgorela zbog Asmina jer ona je ljubomorna na sve žene ovog sveta, zla i pakosna i samo da je prva ali davno sam te sa trona zbacila - poručila je Poršelina za "Pink".
