Produkcija rijalitija Elita 9 priredila je veliko iznenađenje takmičarima i gledaocima, te se sinoć u Belu kuću uselila nova takmičarka voditeljka Ivana Nenadović, u javnosti poznatija kao Ivana Stajl.

Voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivanu u studiju pre samog ulaska, gde je nova učesnica otkrila detalje o sebi i svojoj dugogodišnjoj karijeri.

Ivana Nenadović dolazi iz Šapca i ističe da ima ogromno iskustvo u javnom poslu.

TV lice

Ivana je pred ulazak samouvereno najavila šta publika može da očekuje od nje, naglašavajući da joj komunikacija neće biti problem.

"Dolazim iz Šapca. Ja se bavim ovim poslom više od 20 godina. Radila sam emisije raznih formata", izjavila je Ivana Stajl, dodajući da je tokom karijere vodila jutarnje programe, ali i svoje autorske emisije.

Ona je istakla da joj je glavna misija širenje pozitivne energije, ali je nagovestila da je spremna na sve izazove rijalitija.

"Dobro pričam i pozitivna energija sve spaja, to će biti moja glavna misija. Bilo je svega i naš je posao jako lep. Nisam ja profi novinar, ali sam vremenom postala TV lice", zaključila je nova takmičarka Zadruge 9 Elite.

