Slušaj vest

Influenserku Adrianu Kadar, snajku pevačice Teodore Džehverović, na društvenim mrežama prati veliki broj ljudi, a mnogima je inspiracija jer je ubrzo nakon porođaja uspela da dovede liniju do savršenstva.

Adriana sa pratiocima otvoreno govori na razne teme, te često pokazuje vežbe koje radi kao i ishranu uz pomoć koje ima savršenu figuru. Ona je sada podelila slike iz teretane nakon završenog treninga, a svi su ostali oduševljeni isklesanim trbušnjacima.

1/4 Vidi galeriju Adriana Kadar pokazala trbušnjake i pločice nakon porođaja Foto: Printscreen Instagram

Ovako se Adriana hrani

Podsetimo, Adriana je nedavno otkrila kako se hrani.

- Visokoproteinski, balansiran, ukusan plan ishrane i nešto što sam mogla da pratim bez osećaja da sam u "režimu". Bukvalno sam uživala u skoro svakom obroku. Bilo mi je važno da shvatim koje namirnice mi prijaju, gde ima dovoljno proteina i kako da kombinujem hranu da mi da energiju, ali bez opterećivanja i nadutosti. Ne brojim svaki gram, ali volim da znam šta mi prija i kako da se osećam dobro u svom telu. Skoro mesec kasnije, i dalje pazim oko 80% po tom principu i treniram kao tada. Naravno, nije sve savršeno, bilo je dana kada sam jela van plana ili nisam trenirala, ali nije poenta u ekstremima, nego u tome da moje telo oseti da brinem o njemu - napisala je Adriana i dodala:

- Standard ženstvenosti nije isti za sve nas. Neko se oseća ženstveno kad je sitan, neko kad ima obline, neko kad ima mišiće… Sve dok dolazi iz ljubavi prema sebi, a ne iz pritiska, sve je u redu. Zdrava ishrana nije zatvor, kazna ili patnja. To je način da pokažeš zahvalnost svom telu. Mi jesmo ono što jedemo i kada jedem kvalitetno, imam osećaj da sebe stvarno poštujem. Sad mi prija da imam lagan stomak, jasniju glavu i više energije kroz dan. Da funkcionišem normalno, da radim, stvaram, budem mama i žena, bez iscrpljenosti ili nadutosti. Ako krećete nešto da menjate, radite to zbog sebe. Ne zbog vage, ne zbog komentara, ne zbog trendova. Taj osećaj kad znaš da si uradila nešto dobro za sebe stvarno nema cenu. Hvala svima koji me bodre, znači mi više nego što mislite.

Kurir.rs

Adriana Kadar pokazala sobu za bebu:

External video from AdriaMediaTV