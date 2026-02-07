Slušaj vest

Pevačica Slađa Alegro upoznala je supruga dok je radio kao konobar, a njihov brak danas važi za jedan od najskladnijih na estradi.

Ona je preko 10 godina u braku sa Zoranom Dragašem, sa kojim je dobila ćerku Milu. Pevačica se sad dotakla ljubomore i priznala da li je ima i njihovom braku.

- Onaj ko brani ženi da napreduje zato što se boji da će biti jača od njega ili da će završiti više škole, taj čovek nije za tu ženu. Mislim i suprotno. Ako ti brani da izgledaš dobro, ili da se posvetiš sebi sa jednim farbanjem mesečno ili sa nekim bioskopom, taj opet nije za tebe - rekla je Slađa.

Ljubomora u braku

Ljubomore između nje i njenog supruga, kako kaže, nema.

- Biću iskrena, ne baviti se muzikom, a pratiti nekoga ko se bavi muzikom je jedan ozbiljan zadatak. Ja se sećam jednog trenutka sa početka naše veze neko ga je pitao, ili sam ga ja pitala više se ni ne sećam, ali on je rekao: "Ako bih ja razmišljao o ljudima i muškarcima koji se na nastupu pojave, možda ti pišu, možda te pogledaju, pošalju cvet, i ako se budem time bavio, ako mi taj crv bude ušao u glavu, nigde nismo"- rekla je Slađa.

Slađa je svoju srodnu dušu upoznala na crnogorskom primorju gde je sezonski radio kao konobar.

- Zoka je radio kao konobar u lokalu gde sam ja pevala u Crnoj Gori. Tad se radilo po 30 dana svake noći u istom lokalu i mi smo se tu sprijateljili, a kasnije i počeli da se zabavljamo. Sve ostalo se zna - rekla je Slađa.

