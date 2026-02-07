Slušaj vest

O romansi pevačice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera, koja je prvih pola godine bila samo preko interneta, ne prestaje da se priča.

On se vratio iz Srbije u Ameriku, gde dugo živi, a Mina ne krije da jako želi da njemu i sebi rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Odmah sam znala da hoću dete sa njim. Anastasija moja ima oca, Bogu hvala, ali ona tako divan odnos ima sa Kasperom, to mi je stvarno bilo jako bitno - rekla je Mina Kostić.

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram

- S obzirom na to da on jako voli decu i da nema decu, a ja ću mu roditi dete. On je poslednji Ćuruvija u svojoj familiji, tako da ću ja da mu rodim jedno dete. Mi uveliko radimo na tome - dodala je pevačica u emisiji "Magazin In".

Mina je nedavno najavila da će otići na vantelesnu oplodnju.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

Mina poručuje ponosno: "Mi smo srodne duše"

O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region  Foto: screenshot pink tv

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

Mina Kostić
2003damir-dervisagic.jpg
616339989_1977550453141488_3443177018829201404_n.png
Mina Kostić Kasper

