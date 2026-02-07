Slušaj vest

Pevač Ljuba Perućica u skladnom je braku sa bivšom voditeljkom Katarinom Kolozeus, a sada je progovorio o nepoznatim detaljima iz svog ljubavnog života.

On je priznao da je u prošlosti bio neveran, ali ističe da ne strahuje od toga da ga žena prevari.

"Budila je sve najgore u meni"

Naime, Ljuba se prisetio svog odnosa iz mladosti i devojke koja je, kako on kaže, izvlačila najgore iz njega.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

- U današnje vreme sve je mnogo dostupnije, ima svačega nečeg, izazovi su veći, sve je više prihvatljivo nego pre. Mnogo se više promovišu neke stvari, ali nije prihvatljivo. Ne treba strahovati od preljube. Svako na nas različito deluje... Možda sam kao klinac varao, kao i svi. Sve mora čovek da prođe. Ja sam davno imao neku devojku koja je u meni budila sve najgore, od ljubomore do posesivnosti. Bio sam druga osoba sa tom osobom... Kad nađete pravu osobu koja u vama ne budi te stvari, kad nemate potrebu da se ponašate drugačije nego u prirodi... Kad se kockice slože i kad se taj zid zida kako treba, onda je to - to - poručio je Perućica u ''Magazinu In''.

Ljuba i Katarina imaju sina i ćerku

Podsetimo, Ljuba i Katarina su nedavno dobili ćerku Katju. Kako je tada objavljivao na društvenim mrežama, sve vreme ju je bodrio u sobi, a onda i sa njom otišao u porođajnu salu da prisustvuje tom činu.

- Bogu hvala i beba i mama su zdrave, 10/10. Bio sam na porođaju, a i posle porođaja sam išao da budemo svo troje zajedno. Sada sam došao da se napijem kao čovek. Ne postoje reči koje mogu da objasne trenutak kada ti na svet dođe nešto što je samo tvoje i niko ne može da ti oduzme. Imao sam neverovatnu želju da imam ćerku. Sada imam i sina i ćerku i ne mogu ništa više od Boga da tražim - rekao je on nakon rođenja ćerke, pa dodao:

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Ime smo odredili prvog dana. Za devojčicu smo oduvek znali da želimo da bude Katja i tako je i ostalo - poručio je pevač.

Kurir.rs