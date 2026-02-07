ZORICA MARKOVIĆ POSLE ELITE 9 ZAVRŠILA U BOLNICI! Sa kardiologije se obratila fanovima, poručila samo jedno (FOTO)
Pevačica Zorica Marković svojim najnovijim oglašavanjem na društvenoj mreži Instagram pokazala je da je po izlasku iz "Zadruge 9 - Elite" završila u bolnici. Sudeći po njenoj objavi, ona se nalazi na odeljenju kardiologije.
U okviru iste iskoristila je priliku i da se zahvali tamošnjim lekarima, te drugom medicinskom osoblju na ukazanoj nezi, s osmehom na licu.
Detalji njenog zdravstvenog stanja još uvek nisu poznati javnosti, a brojni fanovi svakako joj u komentarima šalju ogromnu podršku.
"Dva minuta su me delila od smrti..."
Podsetimo, Markovićeva je ranije imala ozbiljnih srčanih problema, zbog čega je javnost sada i te kako zabrinuta. Jednom prilikom, naglasila je kako ju je "Bog već nekoliko puta sačuvao".
- Ta operacija je bila toliko teška, da su me faktički dva minuta delila od smrti. Doktor je potrčao ka meni, tim je reagovao munjevitom brzinom i spasili su me. Svesna sam toga, koliko je ta situacija bila ozbiljna, ali mene je Bog nekoliko puta sačuvao; znam da je Bog uvek sa mnom i da nije dao da odem. To je samo dokaz da sam dobar čovek. Znam šta sam sve u životu uradila i kome sam i kako pomogla. Moji sinovi jesu veliki, ali znam koliko im značim, zato za njih živim. Borim se i znam da je to što sam tu njima velika stvar - kazala je bila ona za domaće medije, na tu temu.
