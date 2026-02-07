"Dva minuta su me delila od smrti..."

- Ta operacija je bila toliko teška, da su me faktički dva minuta delila od smrti. Doktor je potrčao ka meni, tim je reagovao munjevitom brzinom i spasili su me. Svesna sam toga, koliko je ta situacija bila ozbiljna, ali mene je Bog nekoliko puta sačuvao; znam da je Bog uvek sa mnom i da nije dao da odem. To je samo dokaz da sam dobar čovek. Znam šta sam sve u životu uradila i kome sam i kako pomogla. Moji sinovi jesu veliki, ali znam koliko im značim, zato za njih živim. Borim se i znam da je to što sam tu njima velika stvar - kazala je bila ona za domaće medije, na tu temu.