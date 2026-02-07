Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković oglasila se nakon što su se pojavile informacije da je završila u bolnici.

Naime, pevačica je zabrinula javnost kada je objavila fotografije iz Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Tim povodom se oglasila pevačica, koja je otkrila detalje o svom zdravstvenom stanju.

- Spucao me je ovaj virus koji je vladao čak tir puta. Zbog antibiotika i raznih terapija dobila sam aritmije, i normalno da sam se zabrinula i otišla na kontrolu. Ostavili su me u bolnici da sve srede. Ceo tim je radio - prošla sam i skener, i magnet... Moram da se zahvalim celom timu, koji je najbolji u Srbiji. Sada sam kući, dobro sam i odmaram - rekla je Zorica Marković i dodala:

- Moram da poručim ovim dušmanima što se raduju... Čitam neke jadne komentare ispod fotografije koju sam objavila. Mnogo smo loš svet postali. Nije prijatno videti sve ovo. Raduju se ljudi tuđem lošem zdravlju. Ja, uprkos tome, svima želim zdravlje i sreću.

"Dva minuta su me delila od smrti..."

Podsetimo, Markovićeva je ranije imala ozbiljnih srčanih problema, zbog čega je javnost sada i te kako zabrinuta. Jednom prilikom, naglasila je kako ju je "Bog već nekoliko puta sačuvao".

- Ta operacija je bila toliko teška, da su me faktički dva minuta delila od smrti. Doktor je potrčao ka meni, tim je reagovao munjevitom brzinom i spasili su me. Svesna sam toga, koliko je ta situacija bila ozbiljna, ali mene je Bog nekoliko puta sačuvao; znam da je Bog uvek sa mnom i da nije dao da odem. To je samo dokaz da sam dobar čovek. Znam šta sam sve u životu uradila i kome sam i kako pomogla. Moji sinovi jesu veliki, ali znam koliko im značim, zato za njih živim. Borim se i znam da je to što sam tu njima velika stvar - kazala je bila ona za domaće medije, na tu temu.

