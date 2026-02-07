Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović jedna je od retkih javnih ličnosti koja otvoreno govori o svom životu i osećanjima.

Sada je otkrila kako se nosi sa situacijama kada njene izjave izazovu pažnju medija.

- Što bi rekao pokojni Ekrem Jevrić: "Sekiracija, nervoza i opet u krug". Uvek sam bila iskrena. Bilo je situacija kada sam možda prešla liniju mog internog načina kako ja govorim sa svojom porodicom, pa kada to kažeš javno, onda ispada da targetiraš sve, a naravno ne misliš na sve, nego na određenu situaciju. Bilo je situacija kada sam osećala nemir. Ali jako retko. Sve više pazim da ne budem generalna, da se ne odnosi na sve što kažem da se skoncentrišem na ono što pričam - rekla je ona.

Rada o ocu

Porodična atmosfera u njenom domu u Četerežu često privlači medijsku pažnju, a Rada ističe koliko je ponosna na svog oca Radeta.

- Bude mi drago da vide koliko je moj ćale opušteni lik, jedan autentičan, duhovit i zanimljiv čovek sa svojih 75 godina. Nije opterećen, nasmejan, dobronameran. Ponosna sam na njega - istakla je Rada.

Rade je jednom prilikom pričao o zetu, ali njegova ćerka i dalje po tom pitanju ćuti.

- Pa dobro, pričajte i dalje s njim - rekla je kroz smeh Rada, a na pitanje šta ona ima da kaže o dečku, samo se nasmejala i zaigrala.

- Ćaletu je sve dozvoljeno - dodala je ona.

Rada u narednih nekoliko meseci svakodnevno nastupa, a na pitanje kako izdržava, rekla je da sve uspeva bez problema.

- Super, samo da se ne razbolim. Mada dugo nisam bila bolesna, možda poslednjih pet, šest godina. Ja ne razmišljam o tome da li treba da izdržim. Vidiš da nisam normalna. Ja uopšte ne razmišljam o tome šta me čeka. Kada bi videla taj spisak gde ja sve treba da idem, koliko da se vozim, da ne spavam ja bih nabila sebi stres. Od danas razmišljam samo o onoj obavezi koju imam sutra i to je to - rekla je ona, a kada su je mediji prokomentarisali da je u prednosti jer ima dečka koji je vozi, Rada je odmah skrenula s teme.

- Vozi me neko ko dobro vozi.

