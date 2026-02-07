Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović, koja se pre samo nekoliko dana porodila, našla se na meti žestokih osuda javnosti nakon što je isplivala informacija da je otac njenog deteta oženjen muškarac.

Skandal je dodatno podgrejan kada se njegova navodno još uvek zakonita supruga, LJ. M., oglasila za domaće medije i ispričala svoju verziju događaja.

Društvene mreže su se usijale, a Milica je, prema mišljenju mnogih, izložena pravom javnom linču. Dok je jedni nemilosrdno napadaju, drugi joj pružaju otvorenu podršku i staju u njenu odbranu.

Među onima koji su odlučili da ne ćute je i pevač Danijel Pavlović, koji se oglasio na društvenim mrežama i jasno stavio do znanja na čijoj je strani.

Danijel Pavlović dao vetar u leđa Milici Todorović

- Miljenica nacije od svoje 15. godine. Iskrena, nasmejana, divna. Mi koji je lično znamo, znamo i koliko je emotivna. Milica je pre svega čovek, drug. brat. Ali, mnogi su zaboravili da je pre svega žena. Hajde da ne osuđujemo. Hajde da se ne ostrvljujemo. Ili ako hoćete tako, može, ali pod jednim uslovom: ko nije grešan, neka prvi baci kamen - napisao je Danijel i dodao:

- A do tada, radujmo se. Ako ni zbog čega drugog, onda što je jedan život donela na svet. Malo li je? O, nije. I te kako nije. Volim te!

Otvoreno pismo Milice Todorović

Podsetimo, Milica se nedavno obratila čitavoj javnosti putem otvorenog pisma koje mi prenosimo u celosti.

"Dragi moji, Naše dete ima tri dana. A ja sva tri dana prolazim kao kroz pravi pakao. Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir. Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dete. Meni ti trenuci nisu dati.

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smela da doživi u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posledice po moje zdravlje sa kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Nastavak otvorenog pisma

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka.

Moja stvarnost danas nisu ni price ni nagadjanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete. U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja.

Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali biram da verujem da vreme uvek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu onu koju ću ispričati kada budem spremna.

U ovom trenutku, moj jedini fokus je dete i oporavak. Sve ostalo sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir.

Hvala svima koji su pokazali razumevanje, toplinu i ljudskost."

