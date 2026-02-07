Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović, koja se pre samo nekoliko dana porodila, našla se na meti žestokih osuda javnosti nakon što je isplivala informacija da je otac njenog deteta oženjen muškarac.

Skandal je dodatno podgrejan kada se njegova navodno još uvek zakonita supruga, LJ. M., oglasila za domaće medije i ispričala svoju verziju događaja.

Društvene mreže su se usijale, a Milica je, prema mišljenju mnogih, izložena pravom javnom linču. Dok je jedni nemilosrdno napadaju, drugi joj pružaju otvorenu podršku i staju u njenu odbranu, a jedan od njih je i Saša Kovačević.

- Zvao sam je kad se porodila, ali razumem da joj sada verovatno nije do telefona, obzirom da su krenule da se pišu neke stvari u koje zaista nisam upućen. Svakako smatram da joj u tom smislu treba pružiti podršku, jer je ona neko ko sada treba da živi neke najlepše dane sa svojom bebom - rekao je Kovačević.

Prvo oglašavanje Milice

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

