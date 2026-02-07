"KAŽU DA NE VOLE PREVARE, A ISTU NOĆ ODU U..." Pevač žestoko udario na estradu, evo šta je sve poručio
Pevač Mirko Gavrić pored svoje karijere koju je godinama gradio, oprobao se i u rijaliti programu, pa je tako bio deo "Zadruge". On se nakon toga povukao iz medija, ali je aktivan na mrežama.
Mirko je sada komentarisao estradu i pričao kako ga nervira to što kolege često u javnosti pričaju kako ne vole prevaru i kako nikada ne bi pristali na nešto tako, a van kamera su sušta suprotnost izgovorenog.
- Što volim ove estradne dušebrižnike. Peglaju se sa pola estrade, ali javno se uvek izjašnjavaju po principu Svetog Trojstva. Kao: "Meni je prevara fuj, to je nemoralno". Izgovore to, a istu noć povuku crtu u tuđem krevetu. Ne glumite moral - stoji između ostalog u objavi Mirka Gavrića na Instagramu.
Bivša žena ga varala
Podsetimo, Mirko je dugo bio u braku sa pevačicom Draganom Rakćević, međutim, ta romansa nije potrajala. On je naime, imao problema i sa brakom, te je posle razvoda govorio o nesuglasicama sa bivšom.
- Prošla godina za mene je bila potpuni pakao. Draganu više ne želim da vidim i nas dvoje nismo u kontaktu. Dragana je bila osoba kojoj sam slepo verovao. Dao bih joj bubreg, srce, sve što joj je trebalo, a ona me je izdala na najokrutniji način. Zabola mi je nož u leđa. Varala me je - rekao je Mirko svojevremeno za medije.
