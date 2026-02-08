Slušaj vest

Milica Todorović napustila je porodilište, nakon 4 dana od porođaja. Pevačica je u subotu uveče, sa naslednikom izašla iz bolnice i otišli u svoj dom.

Po Milicu je došla majka Jasmina koja je izašla iz bolnice i pravo se uputila ka porodilištu kako bi ćerki pomogla oko stvari.

- Sve je bilo spremno za malog Bogdana. Sa majkom i sinom je došla kući i bila je presrećna kad su stigli - rekao je dobro upućen izvor za "Blic".

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen Pink, ATA Images, Printscreen

Majka operisala slepo crevo

Podsetimo, majka Milice Todorović pre nekoliko dana hitno je operisala slepo crevo. Kako se navodilo, ona i suprug Milan zbog toga nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka Bogdana.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - rekao je Milan tada i dodao:

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre.

Oglasila se nakon javljanje žene oca njenog deteta

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.