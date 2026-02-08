Slušaj vest

Daniel Kajmakoski , rođen 17. oktobra 1983. godine, makedonski je pevač i muzičar koji je postao poznat učešćem i pobedom u prvoj sezoni srpske verzije talent takmičenja X Factor Adria (2014. godina). Predstavljao je BJR Makedoniju na Pesmi Evrovizije 2015.

Biografija

Sa šest godina se sa roditeljima preselio u Beč (Austrija) gde je i odrastao.

Godine 2003. učestvovao je u austrijskom izdanju zabavnog muzičkog programa Starmania u kojem je uspeo da se plasira među 12 finalista. Prvi zapaženiji nastup u svojoj zemlji, ali i u Srbiji ostvario je kao kompozitor pesme „Više se ne vraćaš“ (mak. Ne se vrakaš) koju je 2010. napisao za popularnu makedonsku pop pevačicu Karolinu Gočevu. Karolina je tu pesmu otpevala uz pratnju na gitari Vlatka Stefanovskog.[1]

U maju 2014. sa mentorom iz Iks Faktora Željkom Joksimovićem snimio je duetsku pesmu „Skopje-Beograd“ i tom saradnjom, postao je ime koje zna ceo Balkan.

Sa pesmom Lisja esenski Kajmakoski je trijumfovao na nacionalnom izboru Makedonije za Pesmu Evrovizije 2015. u Beču i tako postao 16. po redu predstavnik ove zemlje na Pesmi Evrovizije. Nije se plasirao u finale.

1/4 Vidi galeriju Pevač koji je otet u Beogradu Foto: Printscreen, X Factor, Luka Pilipović, Printscreen Instagram

Privatni život

Pop pevač Daniel Kajmakoski u braku je sa suprugom Marinom Kajmakoski, a nedavno je par dobio ćerkicu kojoj su dali ime Emilija. Pre braka sa Marinom, Daniel iza sebe ima brak sa 13 godina mlađom misicom Kristinom Dimitrijevskom.

Kristina se nakon njihovog razvoda borila sa depresijom, a o tome je javno govorila.

- Kada voliš, teško prihvatiš činjenicu da vam ne ide, da niste jedno za drugo. U tom periodu nisam želela da komuniciram ni sa kim, zatvorila sam se u sebe. Činilo mi se kao da će mi se ceo svet obrušiti na glavu. Posle dužeg opiranja trgla sam se i sama izašla na kraj s bolom koji mi je razarao srce - rekla je tada manekenka i dodala da joj je u borbi sa depresijom pomoglo vežbanje.

- Zbog posla kojim se bavim, morala sam da nastavim da vežbam. Svakog dana sam odradila u teretanu - kazala je tada Dimitrijevska.

Pevača je ekipa Kurira uoči novogodišnjih praznika uslikala na jednom Božićnom marketu u Beogradu.

Iako ga publika pamti po jedinstvenom predstavljanju i čestim medijskim pojavljivanjima, prvi pobednik takmičenja Iks faktor je jednom prilikom otvoreno govorio o razlozima zbog kojih se povukao sa javne scene i odlučio da prioritete promeni.

-Zato sam se i povukao iz medija, da bih sebi uzeo vreme za porodicu. U nadi da će to možda krenuti da funkcioniše, ali nije. Međutim, meni je jako bitno bilo da mogu sebe da pogledam u ogledalo i kažem sebi: "Okej, dao si sve od sebe’“, rekao je pevač.

Danas, kako ističu njegovi bliski prijatelji, Kajmakoski bira mir, porodicu i male životne radosti, a upravo takvi trenuci, daleko od reflektora, za njega imaju najveću vrednost.