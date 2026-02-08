Slušaj vest

Pop pevač Daniel Kajmakoski, koji je sinoć otet u Beogradu, rodom iz Makedonije, karijeru je gradio u Beogradu, a u jednom trenutku iznenada se povukao iz medija - kako je sada otkrio u jednoj emisiji, to je uradio zbog porodičnih problema.

- Jeste bilo svesno povlačenje iz medija. Živim u Beogradu od 2019. godine, naravno i ranije sam živeo, ali sam takođe i jedan period bio u Makedoniji. Tamo sam se oženio, dobio dete i razveo. Sve na brzinu odnosno na moderan način.

- Zato sam se i povukao iz medija da bih sebi uzeo vreme za porodicu. U nadi da će to možda krenuti da funkcioniše, ali nije. Međutim, meni je jako bitno bilo da mogu sebe da pogledam u ogledalo i kažem sebi "okej, dao si sve od sebe" - rekao je pevač

Vozili ga od Beograda do Rume pa pobegli zbog udesa

Podsetimo, kako smo saznali, Daniel Kajmakoski je otet u kolima kod Beton hale.

Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i trazili 20 000 evra.

- Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli - otkriva izvor Kurira.

