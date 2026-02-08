Slušaj vest

Pevačica Sara Jo bila je deo žurke grupe "Harem Girls", koja se održavala u srpskoj prestonici. Ona se osvrnula na višak kilograma, koji joj smeta, pa je na specijalnom režimu ishrane, ali i na ovogodišnje učesnike "Pesme za Evroviziju".

- Spremna sam za večeras! Nemam mnogo vremena za noćne izlaske, ponekad izađem i uživam. Večeras je i izlazak i nastup, nastupčić! Ovo je i rano i paradno, uvek je tako... (smeh) Popijem ponekad, umereno. Sad sam na posebnom režimu ishrane zbog kilaže, mada znam ja da se upakujem. Prošla godina mi je bila malo teža privatno, malo sam zapostavila sebe. Nisam bila zadovoljna, želela sam da okrenem list. Želim da se posvetim sebi. Prelomni trenutak mi je bio kad sam naručivala kokice da mi stignu kod kuće, shvatila sam onda sve. Dečko se ne buni rekla bih... (smeh) Ali ja želim ovako, ozbiljan sam gurman inače - rekla je Sara Jo.

Otkrila je šta misli o ovogodišnjim učesnicima "Pesme za Evroviziju".

- Pesme su izašle pre par dana, nisam stigla sve studiozno da preslušam. Videla sam na Instagramu ponešto... Zejna mi je sjajna, pevala je negde uživo bez matrice, zvučala je fantastično. Harem Girls uvek, mi smo povezane na nekom višem nivou. Mirna, naravno, jedva sam čekala da se vrati na scenu, konačno - istakla je Sara.

Sara otkrila da li bi opet na Evroviziju

- Da li bih ponovo na Evroviziju? Za sada ne. Onaj nastup na PZE je došao lagano. Bio je predivan proces, tako nešto treba da se desi po nekom osećaju. Ništa ne treba na silu - kazala je Sara za "Blic".

Sara je na žurku Harem Girls došla prerušena u Britni Spirs iz spota "Me Against the Music", a detalje ćete pronaći u videu iznad.