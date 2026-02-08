Slušaj vest

Daniel Kajmakoski sinoć je otet u srpskoj prestonici, na lokaciji Beton hala, a sada su se pojavili snimci iz kluba u kom je pevao pevač pre same otmice. Elitini restoran nalazi se na mestu gde je otet Daniel, a taj restoran važi za najluksuzniji u Beogradu.

Kako se može videti na snimku, Daniel stoji na bini u crnom šljokičastom odelu i uživa u svom nastupu, ne sluteći sa čim će se suočiti kada siđe sa bine i krene kući.

Danijel Kajmakoski pevao u elitnom restoranu pre nego što je otet Izvor: Instagram/lafayette.belgrade

Vozili ga od Beograda do Rume pa pobegli zbog udesa

Podsetimo, kako smo saznali, Daniel Kajmakoski je otet u kolima kod Beton hale.

Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i trazili 20 000 evra.

- Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli - otkriva izvor Kurira.

Pevač koji je otet u Beogradu Foto: Printscreen, X Factor, Luka Pilipović, Printscreen Instagram

Daniel Kajmakoski u TLZP Foto: Printscreen TLZP, TV Prva/Aleksandar Krstović

