Ivana Stamenković Sindi, popularnost je stekla učešćem u poznatoj ženskoj grupi devedesetih "Models". Ona je i dan- danas prepoznatljiva baš zbog pomenutog sastava, a muziku je davno batalila pa danas zarađuje od reklama na Instagramu.

Sindi ima brak iza sebe i ćerku koju je dobila iz pomenutog odnosa, a nakon razvoda prošla je kroz pakao sa bivšim mužem sa kojim se godinama borila za starateljstvo nad ćerkom.

Gostujući u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji, bivša Modelsica, otkirla je da je i sa svekrom na sudu.

Na pitanje voditelja "Da li je istina da te je svekar tužio?" Sindi je odgovorila potvrdno.

- Tužio... Ja imam 13 krivičnih prijava tako da ne želim o tome da pričam. Tužilo me je mnogo njih iz te familije - rekla je ona za Hajp i dodala:

- Ako te neko 13 puta lažno krivično prijavi, trebalo bi ta osoba da odgovara.

Ipak, o mešanju svekra u njen brak pevačica nije želela da govori.

- Joj, ne želim da pričam o tome - rekla je pevačica, a kada ju je voditelj upitao da li je istina da se udala za svog svekra, a ne muža kroz smeh je rekla:

- Pa tako ispada.

Podsetimo, Sindi je svojevremeno u potresnoj ispovesti ispričala da se razvela zbog fizičkog nasilja u braku.