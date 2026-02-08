Slušaj vest

Kako se pretpostavlja, prišla su mu dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a do incidenta je došlo kada je pevač izašao iz lokala u kom je pevao. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice.

Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stanu, međutim oni to nisu uradili.

Negde u isto vreme kad policija kreće u poteru i prijatelj pevač prijavljuje otmicu.

Kod Rume na skretanju udaraju u bankinu. Tada su otmičari bežali od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Namera je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup. I dalje se traga za otmičarima.

Takmičio se i pobedio u "X faktoru"

Inače, makedonski pevač Daniel Kajmakoski, najpoznatiji je domaćoj publici kao pobednik prve sezone takmičenja "X Factor Adria".

Sledeće godine, 2015, Daniel je predstavljao Makedoniju na Pesmi Evrovizije u Beču sa pesmom "Lisja esenski", nakon što je pobedio na nacionalnom izboru, ali nije uspeo da se plasira u finale.