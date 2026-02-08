Slušaj vest

Daniel Kajmakoski sinoć je u kasnim večernjim satima, otet u Beton hali, poznatom mestu srpske prestonice, gde se uglavnom nalaze luksuzni restorani. Pevač je otet od stane dvojice stranih državljanina, koji su imali u planu da traže otkup za pevača.

Na sreću pevača, dok je policija jurila otmičare, jedan loš njihov potez doveo je do udesa zbog kog su morali da zaustave vozilo u Rumi koja je oko 50kilometra od mesta gde je Daniel otet u Beogradu. Kajmakoski je nađen vezan na zadnjem sedištu auta, dok su otmičari u bekstvu.

Mladen Mijatović je otkrio šta mu je Daniel Kajmakoski rekao nakon otmice.

- Mislim da su bili strani državljani, komunicirali su među sobom na engleskom i turskom, pretili su mi pištoljem, zahtevali su od članova porodice i prijatelja da spreme 20.000 kako bi me oslobodili, uz pretnju da se ispred stana nalaze saučesnici koji će pretnju sprovesti u delo - rekao je pevač, otkrio je Mladen Mijatović, prenosi Republika.

Hteli da traže otkup od 20.000 evra

Do incidenta je došlo kada je pevač izašao iz lokala u kom je pevao. Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana, sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice. Hteli su da traže otkup od 20.000 evra.

Policija je u redovnoj kontroli dala znak da stanu, međutim oni to nisu uradili, pa je krenula potera za njima.

Kod Rume na skretanju udaraju u bankinu. Tada su otmičari bežali od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

I dalje se traga za otmičarima.