Daniel Kajmakoski sinoć je otet, a sve se odigralo u Beton hali, kada su mu, kako se pretpostavlja, prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a ovim povodom oglasila se njegova majka Ruža Kajmakoska, koja je i dalje u šoku zbog situacije koja se desila sa njenim sinom.

Danielova majka Ruža, je vidno potresena zbog situacije koja se desila sa njegovim sinom.

"Hvala na pitanju. Čuli smo se. Važno da je živ, a da li je dobro rano je reći", rekla je ona, i dodala da je veliki stres za celu porodicu.

"U takvoj situaciji čovek najviše strepi za svoju decu. Ja sam u šoku", dodala je majka Daniela Kajmakoskog.

Prijatelj prijavio otmicu

Podsetimo, kako saznaje "Blic", do incidenta je došlo kada je pevač izašao iz lokala u Beton hali u kom je sinoć nastupao.

Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana, sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice. Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stane vozilo u kom su bili otmičari i pevač, međutim oni to nisu uradili.

Negde u isto vreme kada je policija krenula u poteru za njima i prijatelj pevača je prijavio otmicu. Kod Rume na skretanju su udarili u bankinu. Tada su otmičari počeli da beže od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Kako saznajemo, namera otmičara je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup.

I dalje se traga za otmičarima.