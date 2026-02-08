Slušaj vest

Odmah nakon što je Kurir objavio informaciju da je pevačDaniel Kajmakoski otet u noći između subote i nedelje nakon nastupa u jednom beogradskom klubu, ekipa Kurira uputila se na lice mesta kako bi proverila navode i prikupila dodatne informacije.

Na parkingu u Beton hali razgovarali smo sa zaposlenima u Parking servisu, koji su bili vidno zatečeni kada smo ih upoznali sa razlogom našeg dolaska.

Kako su nam rekli, o čitavom slučaju saznali su isključivo putem medija i nemaju saznanja o događajima koji su se odigrali nakon završetka pevačevog nastupa.

1/8 Vidi galeriju Daniel Kajmakoski Foto: Fonet Ap, Damir Dervišagić, Printscreen

Policija u klubu

Potom smo ušli u klub u kojem je pevač nastupao. Na licu mesta zatekli smo zaposlene, kao i pripadnike policije koji su obavljali uviđaj i prikupljali informacije u vezi sa ovim slučajem.

- Mi smo tek došli na posao i za sada nemamo nikakve zvanične informacije. Iz medija smo saznali šta se dogodilo i iskreno nam je žao zbog cele situacije - rekao nam je jedan od zaposlenih, koji nas je potom uputio na menadžera kluba radi dodatnih informacija.

Kako nezvanično saznajemo, proverava se da li su otmičari imali logističku podršku, te da li je neko bio u klubu i dojavio im kada je Daniel krenuo kući.

1/5 Vidi galeriju Daniel Kajmakoski Foto: Kurir

Podsetimo, kako se pretpostavlja, pevaču su prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a do incidenta je došlo kada je Kajmakoski izašao iz lokala u kom je pevao. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice koji možete pogledati OVDE.

Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stanu, međutim oni to nisu uradili.

Prijatelj prijavio otmicu

Negde u isto vreme kad policija kreće u poteru i prijatelj pevač prijavljuje otmicu.

Kod Rume na skretanju udaraju u bankinu. Tada su otmičari bežali od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Namera je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup. I dalje se traga za otmičarima., a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Svi brojevi telefona pevača su nedostupni, njegova supruga nam nije odgovorila na poruku, a za medije se oglasila njegova majka.