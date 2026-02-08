Slušaj vest

Snežana Đurišić, tokom svoje karijere, koja traje skoro pola veka, snimila je više od dvadeset albuma i otpevala čuvene hitove “Odakle si sele”, “Kuće male krečene u belo”, “Kaluđeru moj“ i “Lepi moj“.

Snežana Đurišić je sa sedam godina pobedila na festivalu “Studio 6 vam pruža šansu” pevajući pesmu Lepe Lukić, da bi godinu dana nakon toga snimila prvi singl.

Sa svega dvanaest godina pevala je na Titovom rođendanu u Domu omladine, i to na njegovo insistiranje, da bi je kasnije pozvao za svoj sto, da iseče tortu.

Tada je Tito upitao šta želi da bude kad poraste, a nakon njenog odgovora da želi da bude pevačica, desilo se nešto neočekivano.

–Rekla sam mu da u mom gradu i okolini ne postoji muzička škola, i tada je Tito našao mom ocu posao u Beogradu kako bismo se svi preselili a ja upisla željenu školu– otkrila je Sneža.

Danas pevačicu gledate svake subote u najpopularnijem talent šouu “Zvezde Granda“ gde je godinama bila deo produkcijskog žirija i imala počasnu stolicu pored Saše Popovića. U istom takmičenju, Đurišićka slovi za jednog od najboljih metora koji svojim iskustvom i znanjem već 10 godina stvara najbolje pevače Grand produkcije.