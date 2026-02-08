Slušaj vest

Mnoge estradne ličnosti iskoristile su hladne januarske dane, da odu na egzotične destinacije. Maldivi, Dubaiji, Tajland bile su samo neke od destinacija gde su javne ličnosti odmarale.

Svi koji su otišli, vratili su se i nastavili sa obavezama i životom, ali jedan pevač več više od mesec dana provodi na Tajlandu i još se nije vratio u Srbiju. Taj pevač je, Darko Filipović.

On istražuje svaki deo ovog ostrva, a sada je objavio snimak kako  nosi kokose po plaži, a onda i pokazao da uživa na plaži, kupanju.

Darko Filipović na Tajlandu Foto: Printscrean

Žena ga varala sa drugom

Darko Filipović, podsetimo, našao se u centru skandala tokom razvoda od supruge Jasmine koja ga je navodno prevarila sa njegovim drugom. Bili su u braku 12 godina, a za svadbu je pevač dao pravo bogatstvo.

Nakon razvoda, Darko nije štedeo reči za bivšu suprugu.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović svojevremeno.

