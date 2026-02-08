Kurir televizija pripremila je gledaocima serijal originalnih emisija „Godina sa ...“, ekskluzivne intervjue sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama, ali i mnoge godine unazad! Ove nedelje, 8. februara, od 16.00, gledaćete priču pevačice Nataše Bekvalac.

Pop zvezda otvorila nam je vrata svog raskošnog salaša u Čeneju, gde je iskreno i otvoreno sumirala godinu za nama. Nataša je jedna od javnih ličnosti koja je obeležila 2025. godinu, a šta sve planira u predstojećoj, saznajte u specijalnom intervjuu. O novom albumu, bivšem suprugu Danilu Ikodinoviću, odnosu sa ćerkama, ali i o kolegama, Relji Popoviću, Seki Aleksić. Nataša je bez zadrške progovorila o svim temama.