Bilo da ste pevač ili kojim god drugim poslom da se bavite, postoje trenuci kada vezu i odnos sa partnerkom ne doživljavate ozbiljno.

Naravno, takve stvari dozvoljene su u cvetu mladosti, kada svi želimo da probamo sve što se probati može i kada mislimo da i ono što nije u redu, da jeste. Ne razmišljamo da li nekog povređujemo, kao i da li se neko zbog naših postupaka oseća prevareno i izdano.

Mladen Rosić, pevač iz grupe "Dijamanti bend", jednom prilikom govorio je upravo o situaciji kada je bio neveran svojoj partnerki. Kako je tada govorio, bio je mnogo mlad i nije želeo da propušta prilike koje su mu se nudile, pa i ako je tada bio u vezi.

1/6 Vidi galeriju Dijamanti bend Foto: Promo

Danas je odrastao muškarac i takve stvari sebi više ne bi dozvolio.

- Kada sam bio klinac, bio sam mlad, 18,19,20 godina hteo sam da probam sve. Bio sam u vezi, ali nisam mogao da ostanem kući i sa devojkom da spavam, čekam da ona zaspi i onda idem dalje, to je normalno, kao svi ostali mladi momci što rade. Treba da se izživiš dok si mlad i onda kada dođe prava ljubav i žean da se smiriš i da nemaš problema u braku", istakao je Mladen, pa je otkrio da li mu je to imponovalo.

- Jest, klinac sam i ne razmišljam, tada mi je to prijalo, mislio sam da je to kul, da je ekstra, ali kada sam odrastao video sam da je to loše. Svaki momak to radi dok je mlad -pričao je Mladen za Novu u emisiji "Ispovesti".

Podsetimo, Dijamanti bend u istom sastavu postoje skoro 15 godina, a pesma zbog koje ih je publika zavolela i prihvatila je numera "Sve kafane su mi dom", koja uskoro puni 10 godina, a i dan- danas se peva kao prvog dana.