Slušaj vest

Tea Tairović kao i svakog vikenda, pa tako i ovog našla se na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Pevačica je kao i obično bila sa svojim suprugom, a na sebi je imala dugu braon bundu, naočare i kosu vezanu u rep.

Pri izlasku sa aerodroma, novinari su pitali pevačicu da li je čula za incident, da je njen kolega Daniel Kajmakoski sinoć otet u Beogradu, a Tea je ovom informacijom bila šokirana

- Molim? Jel ovo neka šala? Isključen mi je telefon i uopšte nisam videla šta se dešava. Joj, Bože dragi- rekla je pevačica za Telegraf, a kada su joj novinari objasnili kako je izgledala otmica, kao i kako se pevač spasio, Tea je bila potpuno zbunjena.

Tea Tairović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Usledilo je pitanje i da li se ona plaši za svoju bezbednost 

- Ma daleko bilo, daleko bilo - ponavljala je Tairovićeva, a onda je usledio komentar novinara da ona nema čega da se boji jer ima supruga pored sebe i to kakvog, pa se ovaj razgovor završio osmesima.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsESTRADA OKUPIRALA OVAJ DEO BEOGRADA: Kvadrat plaćali do 5.000 evra, evo ko je kome komšija u luksuznom kompleksu
Bojan Vasković Rada Manojlović Tea Tairović
StarsDOŠLA SA MALDIVA, PA SE SPREMA ZA CRNU GORU: Tea Tairović ne staje, zakazala prvi solistički koncert u Podgorici
Tea Tairović
StarsKRAJ ERE TREPERA! Folk pevačice preuzele tron: Jutjub pokazao ko je stvarno najjači
nataša bekvalac milica pavlović ceca ražnatović tea tairović
Stars"PORAZ NIKADA NIJE BIO OPCIJA" Majka Tee Tairović o borbi, uspehu i lošim komentarima: Bilo je trenutaka kada je htela da odustane...
tea