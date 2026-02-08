Slušaj vest

Kaja Ostojić gosotovala je u emisiji "Premijera vikend specijal", pa se prvenstveno osvrnula na događaj Izbora za mis, na kom će večeras pevati, a potom je govorila o zmijama koje čuva u kući, koleginici Maji Marijani, ali i strašnim situacijama koje se dešavaju njenim kolegama.

- Ja sam ovog vikenda u jednom svojevrsnom maratonu. Malo sam nažalost prerasla izbor za mis. Zadovoljstvo mi je što ću ovom izvedbom uveličati ovaj događaj. Nikad nisam maštala da se takmičim u izboru za mis, iako sam kao mala bila optereća lepotom, igrala sam se sa barbikama do kraja osnovne škole. Od malih nogu sam znala da ću se baviti muzikom. Lepota je nešto što mora da se neguje, rodiš se da bi u nekom trenutku bio na ovakvim takmičenjima.

Nedavno je zaintrigirala javnost kada je na svom Instagram nalog objavila fotogarfiju sa zmijama, koje gaji kao kućne ljubimce.

-Trenutno imam pet zmija, dve su male, a tri su odrasle, u srednjim godinama. Dobre su, nisu agresivne, navikle su na ljude. Ljudi pogrešno precipiraju zmije, verovatno iz dečijih trauma. One nisu otrovnice i ne mogu da ti naškode nikako. Ljudi imaju različite reakcije na njih. Ima i među mojim kolegama nekih koji gaje zmije. Recimo Lina pevačica ima veliku zmiju, zove se Sneža, i Kaća Grujić mi je komentarisala da bi uzela jednu.

Progovorila je o prijateljstvu sa Majom Marijanom, kao i o povredi koju je imala.

- Ja sam za to saznala iz novina i onda sam je zvala da vidim šta se tu desilo. Mi se nismo nešto puno družile, ali je uvek gost na mojim slavljiva i ona je moja kuma. Kako sam otišla u Belgiju proredio se krug ljudi sa kojima si non stop na vezi, ali ona je u mom srcu. Naš posao je mnogo stresan i mnogo je zahtevan, nemamo vremena od posla ni da se družimo.

Prokomentarisala je skandal koji se dogodio nedavno, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba.

- Meni je prvi impuls bio da je to neka greška. Ne znam, svašta se priča i meni je to bolesno. Danas pišu i da su kidnapovali mog kolegu Daniela, to je najbliži krug finih ljudi na estradi. Baš je zadnje vreme došlo, dešavaju se neke stvari kojima treba da se stane na put. Ja bih imala svašta da kažem, ali ne želim da pričam još uvek o tome. Kad dođe vreme, desiće se jedna kampanja o tome. Ne znam zašto smo toliko na meti tih ljudi. Ja ranije nisam vodila obezbeđnje, u nekim momentima jesam, međutim poslednjih godinu dana sam počela to da praktikujem - rekla je u emisji "Premijera vikend specijal", a prenosi Pink.rs