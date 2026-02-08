Niko nije mogao ni da pretpostavi da će ovo biti nedelja u kojoj smo dobili vest da je bačena eksplozivna naprava na kuću Zdravka Čolića. Kolege najveće balkanske zvezde nisu krile šok, a mi vam detaljan izveštaj donosimo u Stars Specijalu.

Uz to bavimo se i svim gorućim temama: "Pesma za Evroviziju" 2026. i bejbi bum na estradi! Rode su već stigle kod Milice Todorović, a o ulozi buduće tetke, ekskluzivno će govoriti Indy Aradinović, sestra buduće mame Edite Aradinović. Donosimo vam i intervjue sa Harem girls, Aleksandrom Stojković Džidžom i Davorom Badrovim. Ne propustite i ovaj Stars specijal, kroz koji vas vode Olivija Jontić i Ivan Kleut.