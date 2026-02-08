Slušaj vest

Milica Jokić stigla je sa nastupa iz Evrope u Beograd, pa je bila raspoložena za ćaskanje sa novinarima. Ona je odmah prokomentarisala skandal u kom se nalazi Milica Todorović.

- Nisam se čula sa Milicom Todorović, ne plašim se da je pozovem, ovim putem bih joj čestitala videla sam da se porodila. Od srca joj želim sve najbolje, divan je lik, sjajna devojka ima dobru energiju. Ja dramu nema šta da komentarišem, to je njihova stvar, ja Milicu volim kao čoveka i to je najbitnije meni, rekla je Milica Jokić i otkrila da li je ona imala posla sa oženjenim muškarcima:

- Naravno da se dešava u našem poslu, to je sasvim normalno. Oženjeni su jako uporni, navalentni, jedino da ih odbijaš konstantno. Veruj ti meni da oni skidaju prstenje, ja nisam imala takve situacije gde meni neko obećava iskreno da vam kažem. Nisam imala posla ni sa kim ko je oženjen, rekla je Milica Jokić kroz osmeh za Blic.

"Svaka žena treba da ima obezbeđenje"

Pevačica je po dolasku u Beograd, saznala i da je njen kolega Daniel Kajmakoski otet, a ta informacija ju je šokirala.

- Molim?! Ja sam u šoku. Ja se ne plašim, ima čoveka koji je uvek sa mnom. Obezbeđenje je uvek iza mene... Što se tiče obezbeđenja smatram da svaka ženska osoba treba da ima. Meni je normalno, jer od starta nastupam i stalno neko ide sa mnom. Zašto bih se ja i sa gazdama klubova i sa raznim gostima bavila, u našem poslu ima svega. U četiri ujutru ima pijanih ljudi, zašto bih se ja sa tim kačila. Naš posao u tom pogledu zna da bude naporan, jer ljudi kad popiju znaju da budu naporni, rekla je Milica Jokić.