Anastasija Ićurup privlači pažnju svojim izgledom, a sad se o njoj i te kako priča zbog izdanja u novom spotu. Devojka popularnog Seksija iz "Crnog Ceraka" pleni lepotom i linijom, dok joj smele odevne kombinacije nisu strane. Kadrovi iz spota za numeru "Van Gogh" uveliko su "preplavili" društvene mreže, pa je tako možemo videti u smelim izdanjima sa izrezima i u providnom.

Ponovo se aktivirala

1/3 Vidi galeriju Anastasija Ićurup u trendu Foto: KosArt Media

Detaljno objasnila

- Odlučila sam se da pesma sa kojim se pojavljujem bude upravo "Van Gog", kao neko ko se izuzetno namučio na putu do ostvarenja svojih vizija. Spot kroz Van Gog simboliku predstavlja moje odsustvo kao nedovršeno umetničko delo i vreme koje je trebalo da prođe da bi se stvari vratile na svoje mesto. Nije me bilo dug period, tražila sam se, bilo je potrebno da odrastem. Zato je ova pesma posebna. Ovo nije samo spot, ovo je moj povratak - priča Anastasija.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ićurup i Seksi Crni Cerak Foto: Damir Dervišagić

Ona ima jasnu poruku za estradu:

- Vreme je da se Anastasija Ićurup vrati i pokaže ko je! Zahvaljujem se svim svojim prijateljima koji su bili uz mene na ovom putu i pružili mi ruku, a oni koji su mi postavljali nogu - vreme je da mi vide leđa.

Podsetimo, Anastasija je izazvala veliku pažnju medija kada se suprotstavila Ani Bekuti i Snežani Đurišić u "Zvezdama Granda". Ona je tada zbog njihovih komentara na račun njenog stajlinga napustila takmičenje.