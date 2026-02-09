DEVOJKA SE POHVALILA SUSRETOM SA DUŠKOM TOŠIĆEM, A ONDA JE USLEDIO HAOS! Ovakvu reakciju niko nije očekivao
Duško Tošić već godinama važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na domaćoj javnoj sceni, a njegov šarm očigledno ne bledi ni nakon završetka uspešne fudbalske karijere. Bivši reprezentativac Srbije i dalje privlači veliku pažnju pripadnica lepšeg pola, koje ne kriju da bi volele da ga upoznaju uživo, a još više da zabeleže taj trenutak zajedničkom fotografijom.
Dame ga obožavaju
Jednoj od obožavateljki ta želja se, kako sama tvrdi, konačno i ostvarila. Naime, na društvenim mrežama osvanula je fotografija na kojoj se vidi nasmejana devojka u društvu Duška Tošića, a objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju korisnika. Iako javnosti nije poznato o kome je reč, njen opis fotografije dodatno je zagolicao maštu mnogih.
Poslala jaku poruku
„Ja kad kažu da nešto ne mogu“, napisala je ona u opisu, ostavljajući prostor za različita tumačenja i spekulacije, dok su se u komentarima nizale reakcije, emotikoni i poruke podrške, ali i zavisti.
Tošić se, kao i do sada, nije oglašavao povodom ove objave, niti je komentarisao fotografiju, što je samo dodatno podstaklo interesovanje javnosti.
Nekadašnji reprezetativac je bio u žiži skankdala, a sudeći po osmehu na njeovom licu sve probleme koje je imao sa doskorašnjom suprugom Jelenom Karlešom je rešio.
Zavrzlama
Inače, ovakvi susreti i objave njegovih obožavateljki redovno završe u centru pažnje.
Jedno je sigurno gde god da se pojavi, Duško Tošić ne prolazi neprimećeno, a njegova popularnost među ženama i dalje je na zavidnom nivou, što ova fotografija još jednom potvrđuje.