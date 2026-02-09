Slušaj vest

Duško Tošić već godinama važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na domaćoj javnoj sceni, a njegov šarm očigledno ne bledi ni nakon završetka uspešne fudbalske karijere. Bivši reprezentativac Srbije i dalje privlači veliku pažnju pripadnica lepšeg pola, koje ne kriju da bi volele da ga upoznaju uživo, a još više da zabeleže taj trenutak zajedničkom fotografijom.

Dame ga obožavaju

Duško Tošić miljenik žena Foto: Drustvene Mreže, Milos Tesic/ATAImages, ATA Images Kurir

Jednoj od obožavateljki ta želja se, kako sama tvrdi, konačno i ostvarila. Naime, na društvenim mrežama osvanula je fotografija na kojoj se vidi nasmejana devojka u društvu Duška Tošića, a objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju korisnika. Iako javnosti nije poznato o kome je reč, njen opis fotografije dodatno je zagolicao maštu mnogih.

Poslala jaku poruku

„Ja kad kažu da nešto ne mogu“, napisala je ona u opisu, ostavljajući prostor za različita tumačenja i spekulacije, dok su se u komentarima nizale reakcije, emotikoni i poruke podrške, ali i zavisti.

Tošić se, kao i do sada, nije oglašavao povodom ove objave, niti je komentarisao fotografiju, što je samo dodatno podstaklo interesovanje javnosti.

Nekadašnji reprezetativac je bio u žiži skankdala, a sudeći po osmehu na njeovom licu sve probleme koje je imao sa doskorašnjom suprugom Jelenom Karlešom je rešio.

dorcol_residence_17122025_0047 copy.jpg
Foto: Milos Tesic/ATAImages

Zavrzlama

Inače, ovakvi susreti i objave njegovih obožavateljki redovno završe u centru pažnje.

Jedno je sigurno gde god da se pojavi, Duško Tošić ne prolazi neprimećeno, a njegova popularnost među ženama i dalje je na zavidnom nivou, što ova fotografija još jednom potvrđuje.

Ne propustiteStarsKARLEUŠA GRCALA U SUZAMA, SPUSTILA GLAVU I PREKRILA OČI: Skandal sa Tošićem ostavio posledice na JK - Šok u Pinkovim zvezdama, umalo prekinuto snimanje (FOTO)
Jelena Karleuša
Stars"OD NJEGOVIH PARA" JK posle drame sa Tošićem bez milosti! U svom stilu zaintrigirala (VIDEO)
Jelena Karleuša pinkove zvezde (2).jpeg
Stars“SRAMOTNO, ZAŠTO JE VIŠE NE OSTAVI NA MIRU?” Karleušine komšinice ogorčene na Tošićev upad u stan: Duško je još voli, ne može da se pomiri s razvodom!
Jelena Karleuša Duško Tošić
Stars"ŽIVOTINJE I KUĆNE POMOĆNICE SU VRAĆENE" Prvi intervju JK nakon skandala s Tošićem, na ivici suza priznala: Ovo je bio veliki stres, stan pripada deci i meni!
WhatsApp Image 2026-01-25 at 22.33.49.jpeg

Poznati pevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu! Izvor: Kurir