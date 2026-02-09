Slušaj vest

Indi Aradinović ima razlog za sreću. Ove godine postaće tetka jer je njena sestra Edita Aradinović u drugom stanju. Osim što s radošću iščekuje dan kada će se Edita poroditi, ona ima i poslovne planove. O svemu tome, ali i drugim aktuelnim estradnim temama govorila je za emisiju "Stars specijal", koja se emituje na Kurir televiziji nedeljom od 17 sati.

Na početku razgovora otkrila je zašto je nema u beogradskim klubovima, u kojima nastupaju brojne njene kolege.

- Ima me kada se malo više potrudim, kada me baš traže. Vidim da je sad potražnja veća, nisam očekivala da se to desi. Stiže novo vreme, verovatno je to ta neka generacija, smena muzike, da kažem smena žanrova i trendova. Uvek sam bila odana svojoj publici i muzici koju preferiram. Vreme je da se pozabavim beogradskom publikom, da joj se poklonim. Ovde sam napravila prve korake u karijeri, Beograđanka sam, rođena sam u ovom gradu, tako da nije loše naći neko svoje mesto gde ću okupljati omiljenu publiku.

Zašto je i dalje sama?

Pitanje koje uvek izaziva pažnju jeste zašto je Indi sama i kakav muškarac može da je osvoji.

- Nemam tip muškarca koji mora da ima ovo, da izgleda ovako. Mora da ima sve, kad kažem sve, šta to znači - iskustvo, život. Ne mora da bude toliko bogat da ja njega poželim. Možda je on pre toga bio bogat, možda sad nije, možda će opet uspeti da napravi bogatstvo. Bitno je da on ima iskustvo, da ima snagu, da ima moć kao feniks i da se uvek pored mene probudi kao neko kome ću da verujem i, kada ga pogledam, da mu kažem danas je novi dan.

Početak ove godine Indi je doneo najlepše porodične vesti. Pevačica postaje tetka. Trudnoća njene sestre Edite Aradinović jedna je od glavnih tema na estradi.

- Kada sam primila tu vest od nje, bila sam presrećna. Poslednjih godinu-dve non-stop sam se molila bogu da Edita ostane u drugom stanju. Za nju sam imala takav osećaj. Javila mi je porukom: "Postaćeš tetka." Bila sam emotivna, zaplakala sam. Vozila sam, bila sam na semaforu, zastala sam, udahnula duboko i radovala se. Odmah sam je pozvala. Kao da se meni to događa. Beba u kući, nova radost, nova sreća, nova energija. Ništa lepše.

Indira Aradinović ekskluzivno za Stars specijal

Editina trudnoća

Indi je otkrila kako se Edita oseća.

- Ona je ludo. Još je luđa. Nema luđe trudnice od nje. Nemojte joj ništa sada zameriti ako kaže nešto što nije na mestu ili da je šašavo. Ja volim tu njenu energiju i nadam se da će beba pokupiti tu ludu energiju od nje, da će biti hiperaktivna. Tu sam za nju. Rekla sam joj: "Nemoj u nekom trenutku da nas sve blokiraš", otkud znam, hormoni su čudo.

Edita više nije sa Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dete, pa je Indi i to prokomentarisala.

- Žao mi je što je to tako. Baš mi je žao, ali ako su oni tako rešili, bože moj, ali mislim da će to sve biti okej. Bog ima plan, a i on je jako zreo muškarac, trebalo bi da zna da ima odgovornost. Nije on Editu upoznao tek tako i nisu tek tako ušli u tu priču i nije to slučajno. Dete nije mala stvar.

Kad je ljubav u pitanju, stav joj je jasan, pa smo je zato pitali i za vezu Mine Kostić i Kaspera.

"Svaka im čast na hrabrosti"

- Glasam za ljubav. Rekla sam, ako ne veruješ u ljubav, u šta veruješ, šta ti ostaje posle toga. Ako su se njihove duše pronašle i prepoznale se, šta mi tu imamo da dodajemo, oduzimamo. Svaka im čast na hrabrosti. Šta god bilo od te ljubavi, mislim da su imali dobru ideju da se dobro zabave i nas da zabave i da nas podsete da li smo možda zaboravili temu ljubav.

Dotakli smo se i toga da je na Čolinu kuću bačena bomba.

- Šta da kažem osim da osudim takvu vrstu nemilog događaja. Ne bih mnogo komentarisala, niti se mešala, to je stvar policije. Meni je jako žao što živimo u tako ludom vremenu - zaključila je Indi.