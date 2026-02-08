Slušaj vest

Ena Čolić i njen partner Jovan Pejić, dobili su stan od njegove majke Zlate Petrović. Pevačica je njima ustupila veliki stan u kom je živela decenijama, a sebi je kupila manji stan od 35 kvadrata.

Peja i buduća sanjka su joj se zahvalili, a u razgovoru su otkrili da li će se i kada preseliti u stan na Mirijevu.

- Ako Matija upiše IT školu u Sloveniji, ja i Peja planiramo da budemo beskućnici - našalila se Ena i objasnila:

- Bar jednno četiri meseca živećemo na Tajlandu bez stalne adrese menjaćemo smeštaje, a posle ćemo videti.

Ipak, iako planiraju da neko vreme provedu u instranstvu njih dvoje nemaju želju da se za stalno nastane daleko od Srbije.

Podsetimo, Zlata je nedavno otkrila da počinje novi život u manjem stanu.

- Od marta, aprila kreće moja oaza mira. Kupila sam sebi stančić od nekih 35 kvadrata. Stan u Mirijevu mi je postao prevelik. Ne mogu više ni da čistim, ni da perem. Ostaje deci - tu će biti Jovan i Ena. Oni su se nedavno vratili iz Tajlanda. Lepo im je i super su deca - rekla je Zlata.