Miloš Bojanić odlučio je da stare dane provede u kući u kojoj se i rodio. U selu Ruhovac nadomak Bijeljine pevač je sa svojom suprugom Brankom odnedavno započeo novi život.

Mi smo se tokom leta 2025. godine, uputili u pomenuto mesto kako bismo možda sreli Bojanića, a i da vidimo kako meštani malog sela reaguju na to što im je komšija poznato ime. Kuću smo brzo našli. Nema tog stanovnika ovog mesta koji ne zna gde živi Miloš Bojanić.

Na samom dolasku ispred kuće primetili smo mnogo novosti od onda kad smo poslednji put bili ovde. To je bilo prošle godine, kada se u medijima pojavila vest da Bojanić prodaje ovu nekretninu. U međuvremenu je odustao od toga.

Zbog preseljenja je promenio stolariju, stavio komarnike, zasadio cveće na putu od kapije do kuće i pola dvorišta je potpuno okošeno i sređeno dok drugi deo dvorišta nije tako uređen. Ima velikog rastinja i trave, ali s obzirom na to da je plac ogroman, nije ni čudo što se pevač nije posvetio i tom drugom delu imanja.

Dok smo razgledali i slikali imanje pevača, prišla nam je vrlo raspoložena pevačeva komšinica Ajša. Na naše pitanje da li bi rekla koju reč o Bojaniću bila je vrlo rada:

- Komšija Miloš je odnedavno tu, mada sad više nije. Pre mesec dana je otišao u Baošiće i tamo će biti celog leta. Dobar je komšija. Javlja nam se često, pozajmljivali smo mu zimus lopatu za sneg, mojoj deci je za Novu godinu doneo paketiće - rekla nam je komšinica, a na naše pitanje da li ga neko posećuje od kolega, kao i sinova i porodice, odgovorila nam je:

- Ne. Nisam viđala sinove, ne dolaze, a ni njegove kolege - rekla nam je Ajša.

Nakon nje bio je tu i momak u komšiluku koji je takođe govorio o poznatom komšiji.

- Znam Miloša, ko ga ne bi znao. Super je čovek. Malo mu ponekad smeta lavež pasa ili preglasna muzika, ali nije strašno. Ne svađa se i ne gleda nas s visine, a mogao bi. Međutim, njega ova starija ekipa odavde ne voli. Ja kad pitam zašto, oni mi kažu "Eto zato. Što je Miloš Bojanić." Ne znam o čemu se tu radi, ali znam da ga njegovi vršnjaci ne simpatišu mnogo - poručio nam je komšija koji je hteo da ostane anoniman.

Podsetimo, ovo je samo jedna u nizu nekretnina Miloša Bojanića. On ima vilu i u Crnoj Gori, kao i u Novom Sadu, gde su mnoge njegove kolege snimale spotove. Svaka njegova nekretnina liči jedna na drugu, pa tako ova u Ruhotini liči na onu u Novom Sadu.

Iznenadila ga žena

Pevač je i govorio o tome kako se odlučio da živi u rodnoj kući. Za sve je kriva njegova supruga Branka.

- Tačno je da sam hteo da prodam kuću, ali sam od toga odustao. Dok sam bio na turneji u Australiji, moja Branka je uzela stvar u svoje ruke i kompletno sredila kuću. Okupila je majstore, ništa mi nije pričala. Sada izgleda kao da je sazidana pre nekoliko meseci. Baš me je prijatno iznenadila - govorio je Bojanić.

Ovo je druga kuća Miloša Bojanića, koju je kolegama iznajmljivao za spotove

