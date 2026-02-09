Slušaj vest

Poznato TV lice čije ime i prezime je poznato redakciji Kurira poslednjih dana prolazi kroz izuzetno težak period, koji daleko prevazilazi profesionalne izazove. Kako tvrde izvori bliski ovom slučaju, ona se našla u ozbiljnim finansijskim problemima nakon što se zadužila kod ljudi sa one strane zakona.

Voditeljka ne zna šta će

1/2 Vidi galeriju Problemi na estradi Foto: Ground Picture/Shutterstock, Mup

Priča je, kako se može čuti, eskalirala u trenutku kada su je osobe kojima duguje novac kontaktirale sa zahtevom da dug hitno izmiri. Reč je o iznosu od oko 500 evra, što je izazvalo dodatni pritisak i stres, jer isplata, kako tvrde izvori, konstantno biva odlagana.

Problem je, prema istim navodima, nastao kada je poznata voditeljka počela da izbegava pozive i da pronalazi izgovore kako bi kupila vreme, što je samo dodatno pogoršalo situaciju. Ljudi iz njenog okruženja tvrde da je vidno uznemirena i da se nalazi u pravoj agoniji, strahujući od mogućih posledica.

Poznati detalji

- Neće više da joj tolerišu. U javnosti se predstavlja kao uzorna građanka koja živi na visokoj nozi, ali privatno je u situacijama koje mogu da eskaliraju-priča naš sagovrnik.

Za sada nema zvanične potvrde ovih informacija, niti se pomenuto TV lice oglašavalo povodom navoda koji kruže gradskim kuloarima, ali je jasno da se iza osmeha sa malih ekrana, barem prema pričama koje se šire, krije ozbiljna drama.

Ovo nije usamljen slučaj. Javne ličnosti se u mnogim situacijama zadužuju i ulaze u probleme sa ljudima koji su sa one strane zakona.