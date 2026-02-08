Slušaj vest

- To su strašne stvari, ne znam šta se ovo dešava - rekla je Elma u emisiji "premijera-Vikend specijal" pa se prisetila šta se desilo pre 19 godina:

- Bio je početak 1997. godine, mi smo kupila stan u Beogradu, treba da se porodim, kupovala sam stvari, i jedno jutro je moj suprug izašao iz stana i nije našao auto. Dva puta su nam ukrali automobile, mercedese, ali eto kupili smo još bolje. Imala sam i situaciju da su mi kućni prijatelji oteli firmu, na prevaru su mi uzeli firmu, dali mi da potpišem punomoćje. Ja sam verovala, ali verujem u pravdu, da će sve biti u redu - rekla je Elma.

Osvrnula se i na napad kada je bačena bomba na vilu Zravka Čolića:

- Videla sam sve, to je strašno, žao mi je što to čujem, ja Čolu obožavam, divim mu se, on je najveća zvezda, ali eto dešava se i najboljima. Moram da kažem da ja nemam obezbeđenje, niti mi treba, ako bude trebalo biće ga- rekla je Elma i otkrila da radi na novom albumu.

- Album se krčka, sprema se uveliko, biće tu svega.