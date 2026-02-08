Slušaj vest

Bivša učesnica "Zadruge", Jovana Ljubisavljević, gostovala je u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani.

Ona je otvoreno govorila o svom privatnom životu, suprugu Bogdanu, sinu Jakovu, ali i svom učešću u rijalitiju i bivšim cimerima.

Zbog Marije Kulić plakala

Tokom emisije, Luna je od Jovane tražila da izabere najdražeg učesnika, te joj je dala ponuđene odgovore, a u jednom momentu morala je da bira između Marije Kulić i Filipa Cara"

- Filip, kakva Marija. Marija je isto bila žena zbog koje sam ja iskreno plakala tamo, bilo mi žao što ne zna šta će sa svojim detetom, ali je i ona isto odradila kao većina i dirala tamo gde nema potrebe - rekla je Jovana, nakon čega je prokomentarisala Filipa Cara, za kojeg smatra da fali rijalitiju:

- Mislim, ali pošto ga zaista gotivim, volim, podržavam i stvarno mi je bio iskren prijatelj tamo i napolju ostao, mislim da njemu i njegovoj duši, trenutnom stanju i ćerkici, ne. On tamo može samo da poludi. Fali nama da on bude majmun i da tamo bude u cirkusu, ali pošto ga ja izuzetno cenim, ne želim mu to.

"Ti si moja ljubav"

Podsetimo, Jovana je nedavno u isto vreme proslavila svoj rođendan, ali i divan dan svog sina, a Bogdan je tom prilikom uputio dirljive reči svojoj suprugi.

- Ti si moja ljubav, oslonac, podrška, moje jutro, dan i noć. Ti si moja molitva, snaga i svetlost. Ti si moj najbolji prijatelj, moj životni saputnik i predivna majka našeg sina, Ti si moja žena. Srećan rođendan živote! - stoji u njegovoj objavi.

