Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana, kojeg je dobila sa oženjenim muškarcem.

Milica je sinoć sa bebom napustila porodilište, kako pišu domaći mediji, i vratila se kući, a po nju je došla majka Jasmina kako bi joj pomogla oko stvari.

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović ponosna mama Foto: Antonio Ahel/ATAImages, TierneyMJ/Shutterstock, Damir Dervišagić, Shutterstock/Irina Rassolova, Printscreen Instagram

Kako navode stanari, danas su se ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

- Trubači su stajali ispred ulaza i svirali, bili su vrlo elegantni. Atmosfera je bila baš vesela, mnogi su snimali i gledali - dodala je druga stanarka.

Iako to nije zvanično potvrđeno, navodno je reč o iznenađenju koje je poslao njen partner povodom rođenja sina.

Prvo oglašavanje Milice

Podsetimo, pevačica je nedavno u izjavi za medije priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović u epicentru dešavanja Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Kurir, Nemanja Nikolić, ATA Images

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

kurir.rs/telegraf

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: