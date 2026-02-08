Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana, kojeg je dobila sa oženjenim muškarcem.

Milica je sinoć sa bebom napustila porodilište, kako pišu domaći mediji, i vratila se kući, a po nju je došla majka Jasmina kako bi joj pomogla oko stvari.

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Milica Todorović ponosna mama Foto: Antonio Ahel/ATAImages, TierneyMJ/Shutterstock, Damir Dervišagić, Shutterstock/Irina Rassolova, Printscreen Instagram

Kako navode stanari, danas su se ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

- Trubači su stajali ispred ulaza i svirali, bili su vrlo elegantni. Atmosfera je bila baš vesela, mnogi su snimali i gledali - dodala je druga stanarka.

Iako to nije zvanično potvrđeno, navodno je reč o iznenađenju koje je poslao njen partner povodom rođenja sina.

Prvo oglašavanje Milice

Podsetimo, pevačica je nedavno u izjavi za medije priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

Milica Todorović u epicentru dešavanja Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Kurir, Nemanja Nikolić, ATA Images

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStars"SAD SU SVI BOGATI..." Miloš Bojanić pecnuo kolege koje su letovale kod njega u CG, pa progovorio o Milici Todorović: I ja sam se ženio dva puta!
bojaaniic.jpg
StarsMILICA TODOROVIĆ NAPUSTILA PORODILIŠTE : Evo sa kim je otišla u topli dom
Prva fotografija trudne Milice Todorović
StarsŽENA PARTNERA MILICE TODOROVIĆ DOBILA PONUDU ZA RIJALITI! Svi čekaju odgovor pevačicine suparnice
Milica Todorović
Stars"TREBA JOJ..." Saša otkrio zašto mu se Milica Todorović nije javila: Pozvao da joj čestita rođenje sina, ona ga "iskulirala"
xxx01 News1 Damir Dervisagic copy.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV