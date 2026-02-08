Slušaj vest

Pobednica "Zadruge" Luna Đogani oglasila se na društvenim mrežama povodom večerašnjeg izbacivanja iz rijalitija "Elita 9". Ona je apelovala na glasače da ne glasaju za njenog prijatelja, te pojasnila i zbog čega.

Ilija Pečenica je od septembra deo "Elite", a Luna Đogani ističe da njemu tamo nije mesto.

- Moj Ilija je nominovan za večeras, ne znam da l' da kažem da glasate, jer ja mislim da on hoće kući! - navela je Luna u opisu objave.

- Realno, ne pripada tamo - dodala je ona na Instagramu.

Edita se javno obratila sestri Luni

Pobednica druge sezone "Zadruge" Luna Đogani pokazala je nedavno na društvenim mrežama kako vežba. Njena sestra, pevačica Edita Aradinović, ubrzo joj je ostavila komentar, te ju je podržala u odluci da izgleda što bolje.

- Kad god sam krenula da treniram nešto brzo sam odustajala, nisam taj tip da volim i uživam da treniram. Ali pilates je moje otkriće, iako deluje baš lako, verujte da nije ni malo, svaki mišić ti radi bez pauze! Sem što mi se telo oblikuje, zateže... Pilates za psihu je odličan - napisala je Luna Đogani uz slike, te dodala da ne planira da stane.

- Bravo, Lunči! - napisala joj je Edita, koja je, inače, u drugom stanju.

