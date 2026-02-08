Slušaj vest

Sofija Bulat, ćerka Marije Bulat iz prvog braka, danas se porodila, a srećne vesti je podelila na svom Instagram nalogu.

Naime, ona je objavio fotografiju iz porodilišta, gde pozira sa bebom, a osmeh ne skida sa lica.

WhatsApp Image 2026-02-08 at 17.43.00.jpeg
Foto: Instagram

 Ona je uz objavu napisala: 

- Hvala ti, Bože!

Marija Bulat u nesvakidašnjem izdanju

Marko Bulat nedavno se pojavio sa suprugom Marijom i decom u jednom beogradskom tržnom centru, gde je predstavio novi projekat. Svi prisutni nisu skidali pogled sa njegove supruge koja nikad bolje nije izgledala. Nakon svih zdravstvenih problema Marija se pojavila u javnosti i zablistala na pomenutom događaju.

Marija je na promociju svog supruga došla u ultra kratkom miniću, popularnijem kao koledž-minić, u stiklama koje su još izdužile njene zategnute noge i džemperu.

Kurir.rs

screenshot-5.jpg
Screenshot_2327.jpg
marko-bulat01-news1-dragana-udovicic.jpg
screenshot-8.jpg

