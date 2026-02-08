Ćerka Marije Bulat, žene Marka Bulata, se proodila i postala mama
ŽENA MARKA BULATA POSTALA BAKA! Velelje u domu pevača: Naslednica njegove supruge podelila prvu sliku sa bebom! (FOTO)
Sofija Bulat, ćerka Marije Bulat iz prvog braka, danas se porodila, a srećne vesti je podelila na svom Instagram nalogu.
Naime, ona je objavio fotografiju iz porodilišta, gde pozira sa bebom, a osmeh ne skida sa lica.
Foto: Instagram
Ona je uz objavu napisala:
- Hvala ti, Bože!
Marija Bulat u nesvakidašnjem izdanju
Marko Bulat nedavno se pojavio sa suprugom Marijom i decom u jednom beogradskom tržnom centru, gde je predstavio novi projekat. Svi prisutni nisu skidali pogled sa njegove supruge koja nikad bolje nije izgledala. Nakon svih zdravstvenih problema Marija se pojavila u javnosti i zablistala na pomenutom događaju.
Marija je na promociju svog supruga došla u ultra kratkom miniću, popularnijem kao koledž-minić, u stiklama koje su još izdužile njene zategnute noge i džemperu.
