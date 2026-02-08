Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović nedavno je operisala krajnike, a sada je otkrila kako teče oporavak. Ona je prokomentarisala i aktuelna dešavanja na estradi o kojima proteklih dana bruji javnost.

Aleksandra je najpre rekla kako teče oporavak.

- Nisam bila loše, ali sam imala zdravstvenih poteškoća. Godinama sam odlagala operaciju krajnika, i sada je došlo do toga da mora. Moj otac je to operisao sa pet godina, a ja sam starija i to je teško, ali sada sam bolje, iskreno, ali bila sam na velikoj dozi lekova za bolove. Svi su bili oko mene, mama, moja porodica da mi pomognu, ali nisam mogla da pevam i da pričam. - rekla je Aleksandra pa je dodala:

- Ja stvarno vodim računa o mom glasu i glasnim žicama, tako da sada lagano se vraćam.

Na njenoj ruci je zasijao prsten, a kako kaže, nije verenički.

- To je prsten, počastila sam sama sebe, moram da kažem da ne bežim od braka, i volela bih da imam pravi brak, da ne dođe do razvoda.

O napadu na Čolinu kuću

Aleksandra je prokomentarisala i bombaški napad na kuću Zdravka Čolića.

- To je meni strašno, iskreno sva sreća da niko nije povređen. Moram da kažem da ima dosta problema na estradi, moram da kažem da na mene nema ko prst da uperi, ja sam čista, iako ima targetiranja.

"Čula sam se sa Milicom Todorović"

Milica Todorović se našla u centru skandala nakon porođaja, kada je supruga muškarca sa kojim je dobila dete izašla u javnost. Aleksandra kaže da se sa koleginicom čula.

- Nek su živi i zdravi i Milica i sin, mi smo se čule, ali moram da kažem da ne treba da se sudi nikome, takođe ono sajber nasilje, koje se pojavljuje i kojeg ima previše, koje sam i ja prošla, imalo je tu svega, ali niko ne zna kakvu ko bitku vodi i kakvu ko ima muku kući, ne treba urnisati ljude po društvenim mrežama, a mnogi su u problemu - rekla je Aleksandra pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakovskog:

- Ja sam u šoku, da li je moguće da se to desi u centru grada, to nije normalno baš. Ne znam dečka ali nadam se da je dobro - rekla je Aleksandra u emisiji "Premijera, vikend specijal".

