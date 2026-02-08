Slušaj vest

Poznato je da su Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović već dugi niz godina u ozbiljnom sukobu, te su zbog oštrih reči čak i na sudu, ali nije sve tako crno.

Bez obzira na to što između njih vlada netrpeljivost, to nije razlog da jedna od pevačica ne zapeva hit ove druge, čak i u emisiji.

Jelena se opustila u jednoj od emisija Pinkovih zvezda, i dok je takmičarka pevala hit "Neću da budem ko mašina" njene "rivalke" Cece Ražnatović, Karleuša je zagrlila voditeljku Bojanu Lazić i pevala pomenutu numeru.

Jelena i Bojana bile su odlično raspoložene, atmosfera je bila na vrhuncu, a pridružio im se i Dragomir Despić Desingerica, koji je takođe znao tekst i pevao je, ali se nije pomerao sa mesta žirija.

Evo zašto ne pričaju JK i Ceca

Sukob Cece Ražnatović i Jelene Karleuše jedan je od najpoznatijih na estradi, dok je početak njihovog odnosa bio sasvim drugačiji – Karleuša je nekada govorila da joj je Ceca idol, a Ceca je podržavala Jelenu navodeći da će jednog dana biti velika zvezda. Svojevremeno su i zajedno gostovale u emisiji "Minimaksovizija" kod pokojnog Milovana Ilića Minimaksa.

Njih dve su na ratnoj nozi duže od 20 godina, a sve je počelo nakon što je Karleuša izjavila: "Sve smo mi ku*ve!", oglasio se Arkan, koji je rekao da je JK prilikom te izjave bila pijana ili drogirana. U jednoj odemisija Minimaksa Jelena je komentarisala njegove reči: "Ko o čemu, kurva o poštenju".

"Zgranuta sam. Tačnije šokirana, i ne mogu da nađem pravi komentar. Posebno mi je krivo što sam Jelenu hvalila i isticala kao buduću pevačku zvezdu. Ona se, međutim, opredelila za karijeru ‘skandal devojke’. Popularnost se takvim putem nikako ne stiče. Preporučujem joj da ubuduće sve što govori, govori isključivo u svoje ime, a ne u ime svih koleginica", izjavila je tada Ceca.

Rat između Karleuše i Cece buknuo je i više ga niko nije mogao zaustaviti, a "mala od skandala" ga je često dodatno "potpaljivala" prozivajući Cecu na društvenim mrežama.

