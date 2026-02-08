Slušaj vest

Pevačice Katarinu Grujić i Marinu Visković su se srele na aerodromu u Beogradu.

Kaća i Marina bile su na istom letu za Beograd, a onda je Marina otkrila da i dalje oseća bolove na šta se prethodnih dana žalila.

Njena koleginica je otkrila da su joj pripomogli u avionu.

- Nosili smo je po celom avionu - dodala je Kaća.

Marina je po izlasku iz hola aerodroma otkrila kako se oseća:

- Ja sam stvarno neko ko ne kuka i može da trpi i bol i sve, ali ovo što sam ova dva dana radila, i nastupala pod ovim bolovima ja bih sada sama sebi čestitala. Stvarno ne znam u čemu je problem, išla sam na sve terapije i kod svih mogućih doktora ovih dana, videćemo. Sutra ujutru imam zakazano, nadam se da će neko nešto da uradi, ne osećam celu ovu ruku, stranu. Da baš se čudim s obzirom da nikada nisam imala povredu treniram i radim s težinama, nekad se ono blago ušinem , ali ovo je toliki bol konstantan koji ne prolazi, ja sam cela mokra ovo je strašno. Da sam znala da će biti ovako otkazala bih nastupe.

Marina uživa u ljubavi sa milionerom

Inače, pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

