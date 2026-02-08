Slušaj vest

Asmin Durdžić otkrio je u "Eliti" da je bacio oko na jednu učesnicu. On je naveo da je siguran da je odlična u krevetu, što je iznenadilo mnoge.

- Biće ti zaj**ano kad obuče Maja kupaći, znaš kakvi su njeni? - govorio je Janjuš.

- Nema ni Stanija ništa manji. Možda Ivana Stajl ima dobre kupaće, ja mislim da je ona brutalna u s**su - dodao je Asmin.

- Meni to neprijatno da komentarišem - rekao je Janjuš u "Eliti 9".

Asmin precrtao Maju: "Ne želim da budem pored nekog ko nije iskren"

Inače, odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića već dugo intrigira javnost. Oni su nedavno u rijalitiju "Elita 9" progovorili o svom odnosu, a Maja nije krila da postoje simpatije sa njene strane.

- Asmin je rekao Drvetu kakav predlog ima, a ja sam se na to nadovezala da bih volela da Asmin ima performans ''Bauljam i čarlijam'' od Desingerice - kazala je Maja prvo.

- Htela si time da ga poniziš - kazao je Dača u "Eliti".

- Nisam, ja bih uživala u tom performansu. Asmin je Drvetu rekao da ima prema meni iskrene simpatije, kao i ja prema njemu. Pitala sam ga kakve simpatije ja to imam, to me je šokiralo... Rekla sam više puta da ih imam. Rekla sam mu sto puta da mi je drag na drugarski način, volim ga kao druga, ali bilo šta u emotivnom smislu nije moguće, ne znam šta tu nije jasno? - rekla je Maja.

- Asmine, da li ćeš ti nastaviti komunikaciju sa Majom? - upitao je Bora.

- Ne, neću. Nikako ne želim da budem pored nekog ko nije iskren - rekao je Asmin.

- Kako gledaš na Aneli i njeno druženje sa Janjušem, Anđelom... - rekao je Bora.

- Ma...ta žena mene ne zanima. Ne znam šta ona pokušava i radi, iskreno - rekao je Asmin.

TV lice

Podsetimo, Ivana je pred ulazak samouvereno najavila šta publika može da očekuje od nje, naglašavajući da joj komunikacija neće biti problem.

"Dolazim iz Šapca. Ja se bavim ovim poslom više od 20 godina. Radila sam emisije raznih formata", izjavila je Ivana Stajl, dodajući da je tokom karijere vodila jutarnje programe, ali i svoje autorske emisije.

Ona je istakla da joj je glavna misija širenje pozitivne energije, ali je nagovestila da je spremna na sve izazove rijalitija.

"Dobro pričam i pozitivna energija sve spaja, to će biti moja glavna misija. Bilo je svega i naš je posao jako lep. Nisam ja profi novinar, ali sam vremenom postala TV lice", zaključila je nova takmičarka Zadruge 9 Elite.

