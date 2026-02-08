Slušaj vest

Šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, progovorio je o svojim lošim iskustvima u zatvoru, momentima koje je tamo proživeo kao i prijateljstvima. Istakao je da se razočarao u mnoge ljude koji su mu okrenuli leđa kada mu je bilo najteže.

Boki 13 ne krije da su mu dani iza rešetaka teško pali, ali ističe i da je dosta naučio iz tog perioda.

- Zatvor je sam po sebe kada ga pomeneš je nešto najgore šta može da se desi bilo kojem čoveku. Meni se to desilo u momentu kada sam bio na vrhunci biznisa. Preživeo sam zatvor, tako da nakon toga moram i mogu sve dalje- rekao je na početku Boki 13 i nastavio:

-Stres je naš najveći neprijatelj. Zbog stresa sam dobio ozbiljno narušeno zdravstveno stanje. Imao sam nekoliko hirurških intervencija. I dan-danas vučem to i imam terapijski tretman koji uzimam - rekao je Boki koje imao četiri operacije.

-Jedna je bila hitna i životno ugrožena, druga je obavezna zato što je stanje bilo predkancerogeno. Živ se čovek na sve navikne- rekao je on, dodajući da se nije plašio da li će preživeti.

- Nisam taj tip koji se plaši. Kako je zapisano tako će i biti. Trudio sam se da budem optimista u svakakvim uslovima u kojima sam bio. Da ne klonem duhom- istakao je on.

Na pitanje da li je tada imao najveću podršku od roditelja, posebno od majke, Boki kaže:

-Da. Zatvor je napravio jednu beskompromisnu selekciju kada su fejk prijatelji u pitanju. Napravio je da nekoliko pravih prijatelja i saradnika i dan- danas bude pored mene, a drugi da nestanu. Kako se desilo da me pritvore, tako su praktično nestali iz mog života. Svi ti fejk prijateljstva koja su se dešavala pre zatvora, za vreme i nakon, radim premijeru dokumentarnog filma prvog dela. Tamo detaljnije pričam o svemu.

On je rekao da su ga živog sahranili.

- Apsolutno da. Bilo je brzo kada su me zatvorili, ljudi su mene krali, pokrali, prodavali moje stvari. Kao da su me zakopali, sahranili. A ne kao da sam u zatvoru, pritvoru, što je vremenski karakter, koliko god da je. Dođe i prođe. Ne znam šta su mislili. Možda su mislili da ja tu neću preživeti. Ili su bili toliko glupi ili pohlepni- rekao je on.

U zatvoru se susretao sa različitim profilima ljudi.

- Nisam imao toliko negativna iskustva. Imao sam možda nekoliko na početku kada su me napali jednom. To je bio tip, to je bila narudžbina. To je neko naručio iz političkih razloga. To se baš poklapalo kada sam ja slao otvorena javna pisma. U tim pismenim izlaganjima ja sam apostrofirao potencirao ljude koji su bili iz tog političkog perioda gde su bukvalno bili politički kriminalci. Sve je to bila analogija i sled stvari zato sam rekao da je to bila nardužbina. Sem tog događaja gde sam ja bio brutalno pretučen ne mogu da se požalim da sam imao neka neprijatna iskustva. Naprotiv. Imao sam zlatnu distancu, korektan odnos sa ostalim zatvorenicima- rekao je on.

Prema njegovim rečima u zatvoru je stekao prijatelje.

- Stekao. Komuniciram sa nekoliko njih. Jedan zatvorski drugar je pravio svadbu, pa sam bio na svadbi kod njega. Oženio se, sada čeka dete. I u zatvoru ima ljudi- istakao je on.

On svojim izgledom privlači pažnju, pa nam je otkrio kako su zatvorenici reagovali kada su ga prvi put videli.

"Plakao sam kada sam pisao pisma"

Boki je otkrio da su mu prvi dani u zatvoru bili najtraumatičniji.

- Plakao sam kada sam pisao pisma. S roditeljima i majkom sam komunicrao preko pisama. U zatvoru svako ima telefon, nude ti, to je praktično javna tajna da je to tako. Ja nisam hteo da prihvatim telefon, nisam imao komunikaciju šet, sedam meseci i uzeo svoj telefon. Kada sam pisao i čitao pisma, plakao sam. I onda je došlo vreme kada sam ja praktično potrošio svoje suze. Jako je senzitivno to. Čovek postaje hipersenzitivan. Na najmanju glupost se uzbudi, uznemirio- rekao je on.

O odnosu sa roditeljima

Od najranijeg detinjstva imao je prisniji odnos sa majkom, ali sa tatom i ne baš. Na pitanje da li je uspostavio bolji, prisniji odnos sa ocem, Boki kaže:

- Ne. Nemam taj odnos ni dan- danas s njim. Ja sam otvoren sada sa svima, pa i sa njim.

On je otkrio da se plašio uvek njegove reakcije.

- Da. Sa majkom sam imao takav odnos da je znala sve moje situacije, probleme, tajne. Jedina osoba koja zna sve. Od nje nikada nisam krio sve. Uvek je podržavala, davala mi savete. Ona baš ima uticaja na mene. Što se tiče oca, nije njemu bilo lako. Nije lako da imate sina koji izgleda, živi na ovaj način kao ja-rekao je Boki.

Na pitanje da li je njega bilo sramota posebno u periodu kada je znao da se presvlači u žensko.

- Jeste. Garantujem. I to ozbiljna sramota. Nije mi rekao tim rečima. Ali imao je situacije, ali je bio brutalan prema meni. Nije pazio šta govori kada je bio u afektu. Nije vreme da pričam o tome. Ali jeste.

Boki je progovorio i o tome da su mnogi prijatelji, ali i emotivni partneri bili sa njim zbog njegovog imena i prezimena i materijalnog statusa.

-Činjenično stanje je da je tako. Da su bili zbog mog imena, prezimena, materijalne situacije. To je fakt. To sam dokazao- istakao je on.

Prema njegovim rečima kada ga muvaju dobija različite poruke.

-Od najnormalnijih, do najvulgarnijih na instagramu, do kulturne, glupe. Svakakve- rekao je on.

O Aneli i Staniji

On se dotakao i rijaliti, pa kako ističe o njima ništa ne zna.

-Za Aneli nisam čuo, za Staniju jesam- rekao je on, a na pitanje kakvo ima mišljenje o njoj rekao je:

-Kakva crna Stanija. Molim vas ne, ne mogu ja to da komentarišem. Ja sam bio u rijalitiju kada su bili ljudi sa profesijama. Tamo sam upoznao Lepu Lukić, Divnu Karleušu, Eru Ojdanića, Anabelu. Na Farmi su bili od Zorice do mnogih drugih koji su bili imena i prezimena. Ja ne znam ove nove ljude. Nemam ja predrasude da se razumemo. Meni je bila Miljana Kulić i Marija. One su mi zanimljive. Postalo je sve degutantno- rekao je on.

-Miljana je slatka, dobra je interesantna je.

"Marina mi nenormalno nedostaje"

Boki je posebno bio vezan za Marinu Tucaković.

-Nenormalno mi nedostaje. Ona je bila moja beogradska majka. Moja beskompromisna podrška- istakao je između ostalog Boki koji kako kaže teško mu je palo što zbog izdržavanja zatvorske kazne nije mogao da prisustvuje sahrani.

Marinu je posebno slomila smrt sina Miloša od koje se nikada nije do poslednjeg dana opravila.

- Držao ju je u život Laća. Mnogo se bojala za njega. On završio pretužno- istakao je on.

Boki je opisao Laćine poslednje dane.

- Desetak dana pred njegovu smrt bio je kod mene u bolnicu. Bio je konfuzan. Ali on je uvek bio pun ideja. On je pričao Boki jedva čekam da izađeš, da uradimo... Možda on to nije hteo da prizna, ali Marina je njemu previše falila. Previše. On je bio sa Futom super, ali nikada nije imao tu povezanost, tu blizinu kao sa Marinom- rekao je on i dodao.

- Puštala ga je da radi i da ne radi. Previše se brinula. Možda joj je to njena greška. Previše je servirala na tacni, možda nisu se borili na pravi način za sebe.

