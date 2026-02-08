Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković osvrnula se na aktuelna dešavanja koja poslednjih dana potresaju estradnu scenu.

Sanja je tom prilikom prokomentarisala skandal u kojem se našla pevačica Milica Todorović, nakon što je u javnost sa šokantnim tvrdnjama izašla supruga oca njenog deteta.

- Uvek sam za ljubav i uvek stojim na strani žena. Ne bih nikoga stavljala na giljotinu niti osuđivala. Nema ničeg lepšeg za jednu ženu nego da se ostvari kao majka. Pozdrav za Milicu - izjavila je voditeljka.

Pored toga, Sanja je govorila i o makedonskom pevaču Danielu Kajmakovskom, koji je sinoć otet u Beogradu, a ona je istakla da je imala priliku da uživa u njegovoj muzici.

- Daniel je predivan umetnik. Imala sam priliku da ga slušam nekoliko puta i svaki put me oduševi - rekla je Marinković.

Nezaobilazna tema bio je i bombaški napad na pevača Zdravka Čolića.

- O tome ne mogu da pričam, ništa ne znam. Sve je to daleko od mene. Nemam nikakva saznanja. Hvala Bogu, ne mogu biti žrtva takvih okolnosti, ali strepim kao majka tinejdžera. Važno je da smo svi živi i zdravi - zaključila je Sanja.

"Nisam želela da sin iz medija sazna da su mu se roditelji razveli"

Sanja je, podsetimo, otvoreno pričala o teškim momentima u životu.

- Moj bivši suprug i ja smo imali tri razvoda. Prvi i najbolniji je bio kod kuće za nas dvoje i našu najbližu porodicu, drugi kada se naš sin Strahinja suočio sa tim i poslednji - za medije. Prvi mi je pao najteže, jer kada sam se udavala, maštala sam da to bude za ceo život, zato sam se i udala tek u tridesetim - rekla je Sanja jednom prilikom i otkrila da su od sina dugo krili razvod.

- Strahinja dugo nije znao da smo razvedeni jer sam se plašila kako će to prihvatiti. S druge strane, nisam želela ni da iz medija sazna da su mu se roditelji razveli, cilj mi je bio da sve posložim kod kuće, pa tek onda da mu objasnim situaciju. Onog trenutka kad mi je rekao: "Mama, to je samo razvod", shvatila sam da je vreme i da javnost sazna. Godinama se bavim životima poznatih ličnosti i temama koje interesuju žene, bilo bi neiskreno od mene da tako nešto krijem - ispričala je voditeljka za domaće medije.

