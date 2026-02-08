Slušaj vest

Igor Kojić nedelju je proveo u opuštenom izdanju na ručku u jednom prestoničkom restoranu, a pažnju je privuklo to što nije bio sam.

Naime, Igor je uživao u društvu svoje nove izabranice, lepe brinete koja nije skidala osmeh sa lica. Njima su se pridružili i bliski prijatelji, Snežana i Milan Borjan, pa je četvorka vreme provela u prijatnoj atmosferi, uz razgovor i dobro raspoloženje.

Igor Kojić s novom devojkom
"Sa kumovima tradicionalno nedeljom", pisalo je u objavi, koju je Snežana objavila na svom profilu na Instagramu.

Krah braka od 15 godina mlađe

Podsetimo, Igor Kojić se pre nekoliko meseci i zvanično razveo od 15 godina mlađe Sofije Dacić, koja se nedavno pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i tom prilikom spomenula bivšeg supruga. Nakon tog perioda, čini se da je Igor ponovo pronašao sreću u ljubavi.

Njegova nova devojka nedavno je viđena i u loži na koncertu Kebe, gde je sedela pored Igora i njegove majke Olje, a osmeh sa Igorovog lica ni tada nije izostao.

